Exhortan a ASE a investigar socavón

Monterrey

La bancada independiente emitió un exhorto a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que a la brevedad intervenga e investigue la causa del socavón y con ello las autoridades correspondientes apliquen las sanciones y medidas necesarias contra los responsables.

Eugenio Montiel, diputado local independiente, subió al Pleno dicho punto de acuerdo al considerar que, por cómo está el caso de "reciente", éste no sea estudiado y analizado hasta el 2018.

"Acabamos de presentar, en el ámbito de las atribuciones que tiene este Congreso, un punto de acuerdo con dos resolutivos que es con el tema del socavón y que causó la muerte de la madre de familia que venía a bordo (de la camioneta que cayó), el propósito de este punto de acuerdo es complementar las acciones que ya está haciendo el municipio de Monterrey.

"Nosotros debemos de solicitarle a la Auditoría Superior del Estado a que haga una situación de excepción; es decir, no nos esperemos al 2018 para revisar el 2017, en este momento está la situación muy reciente, tenemos las evidencias y que por tanto la Auditoría no puede ser omisa, e ir investigar al respecto y que puedan determinar todas las causas si hubo negligencia e insuficiencia por parte de la empresa", dijo.

Montiel comentó que no hay una fecha para que la ASE concluya su investigación; sin embargo, esperan que en un plazo "breve" den respuesta a dicho exhorto.

"Lo importante aquí es ser sensibles ante una situación que no es una obra cualquiera que se haya inundado y no haya pasado nada, no, es una obra que ha causado una tragedia, una muerte desgraciadamente de una mujer de 25 años y madre de familia", refirió.

Dicho exhorto fue respaldado y aprobado de manera unánime por parte de 31 los diputados que presidieron la sesión en el Pleno.

Coordinadores defienden a alcalde Monterrey

Los coordinadores de las bancadas del PAN y PRI defendieron al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, al considerar que no es culpable directo del socavón que propició la muerte de una mujer de 25 años de edad la semana pasada.

En entrevista por separado, Arturo Salinas, del PAN, pidió a la Contraloría del Municipio que comience con una investigación para dar con los responsables.

"Creo que no (llegaría la responsabilidad hasta el alcalde), sería un tema de quién es el responsable de obra y quién firma, es un poco cómo funciona", refirió.

Por su parte, Marco González, del PRI, aseguró que ya habló con el edil y éste tiene la mejor disposición de sacar a los responsables en este tema.

"Tiene que haber responsabilidad de alguien, ya Adrián está en la disposición de que se hagan bien las cosas y si hay que cargarle la responsabilidad a alguien, él no se va a detener en ningún momento", concluyó.