Concesiones canceladas se publicaron, dice AET

Monterrey

Jorge Longoria Treviño, director de la Agencia Estatal del Transporte (AET), aseguró que su dependencia sí tiene publicadas en transparencia del Estado las 916 concesiones canceladas y sostuvo que la diputada Gloria Treviño no puso un domicilio.

Dijo que se publicó la información requerida por la diputada en la tabla de avisos de la dependencia.

"No señala domicilio, no señala ningún teléfono y no señala ningún lugar en donde pueda ser notificada.

"Cuando es así, jurídicamente estamos obligados a publicarlo al menos en la tabla de avisos, cosa que nosotros dimos cumplimiento a los dos días de presentar su solicitud (la diputada)".

Envían exhorto a ASE

En sesión de este miércoles, la Diputación Permanente aprobó enviar un exhorto a la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que realice un informe sobre los expedientes que contienen la reserva de las 916 concesiones de taxis canceladas por la Agencia Estatal del Transporte derivada de la auditoría practicada por la Contraloría del Estado.

Gloria Treviño, quien hizo el planteamiento, mencionó que de las 916 concesiones de taxis reservadas, 279 corresponden a personas físicas y 637 a personas morales o empresas, por lo que la dependencia estatal solamente hizo los movimientos internos que fueran necesarios y notificó de manera muy impersonal con una publicación en el Periódico Oficial.