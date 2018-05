Una asamblea incompleta en Santa Ana Tepetitlán

Guadalajara

Las sillas estaban listas, colocadas bajo un toldo en La Primavera, esperando a que ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán y autoridades municipales de Zapopan y estatales se sentaran en ellas para dialogar sobre la urbanización hormiga en la zona boscosa de uso común, pero los representantes de los gobiernos no llegaron, más presencia hicieron candidatos que buscan gobernar la ex Villa Maicera que quienes gobiernan ahora, y tienen la autoridad de actuar ante las problemáticas.

“No sé por qué no irían, o sea no entiendo. No sé por qué no podrían ir (…) se hizo la asamblea allá arriba en las Lomas para que vieran los invasores y la problemática, nada más para eso queríamos que acudieran, pero pues no fueron”, lamenta Bernabé Sánchez, presidente del Comisariado Ejidal.

Las problemáticas a las que Sánchez se refiere, son consecuencia de una invasión urbana en la zona que poco a poco va ganando camino, y que trae como consecuencias saqueo y destrucción del bosque.

Los asesores legales del ejido, destacan mega constructores de invasores dentro de terrenos de uso común y dentro de lo que era el área natural protegida, donde se están además tapando los causes de agua y tirando escombro en la zona.

Pero las autoridades no llegaron a la asamblea de este domingo para escuchar esto; de los convocados, un representante de la OPD Bosque de la Primavera fue el único que asistió, así como los candidatos del Verde Ecologista, PRD y PAN al gobierno municipal.

En cambio, los ausentes fueron el alcalde de Zapopan; el director general de Asuntos Agrarios del gobierno estatal; delegados de la Procuraduría agraria, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial estatal y el Procurador estatal de Protección al Ambiente; el delegado de la Procuraduría federal de Protección al Ambiente; el coordinador de Gestión Integral zapopano, así como el área de Inspección y Vigilancia a Construcciones, la de Ecología y de Desarrollo Agropecuario del ayuntamiento municipal.

Por esta omisión, los ejidatarios llegarán hoy a las 11:00 horas al ayuntamiento zapopano donde se manifestarán de forma pacífica y esperarán que las autoridades los atiendan y escuchen.

“No quieren enfrentar la realidad, porque una vez constituidos ahí se van a dar cuenta que hay luminarias del Ayuntamiento, postes de la Comisión Federal de Electricidad que ellos pusieron sobre terrenos de uso común y sobre las superficies invadidas”, señala un abogado del Ejido, quien agrega que esta invasión hormiga “es una situación muy grave que nosotros queremos detener… la verdad que es una bomba de tiempo”.

MC