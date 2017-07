Asaltan oficinas de integrante del CEN del PRD en Ecatepec

Ecatepec

Esta tarde en la localidad, asaltaron las oficinas del Secretario Electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Octavio Martínez Vargas. Cuatro sujetos ingresaron al inmueble, amagaron al personal, tomaron dinero en efectivo y en su huída dispararon en la pierna a un joven de 17 años de edad, aproximadamente.

Según reportes policiales, en el atraco, que sucedió pasadas las 14:30 horas de hoy en las instalaciones ubicadas en el número 39 de la Avenida Revolución o "30-30", en la colonia San Cristóbal en la cabecera municipal, participaron cuatro sujetos que con armas de fuego intimidaron al personal y luego concretaron el despojo.

Una vez cumplidas las exigencias de los atracadores, éstos se encaminaron a la salida de las instalaciones y en su huida accionaron arma contra un adolescente de unos 17 años de edad, aproximadamente, que se encontraba en el lugar y cuya identidad no fue proporcionada.

TE RECOMENDAMOS: Mueren 4 policías en asalto a oficina del PRI en 'Neza'

El joven recibió un impacto de bala en la pierna derecha y fue trasladado por un testigo al hospital "Las Américas" para ser atendido en forma adecuada. No se sabe los medios que utilizaron los delincuentes para escapar del lugar, si algún vehículo o a pie.

Es pertinente mencionar que a un costado de las oficinas del ex diputado local y ex candidato a la alcaldía ecatepequense, se encuentran salones y negocios de banquetes de los cuales el político es co-propietario. No se dio a conocer el monto de lo robado por los delincuentes.

Al lugar se presentaron elementos de la policía municipal y de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC), así como personal de la Fiscalía de Justicia de la entidad para iniciar las investigaciones que permitan identificar y localizar a los asaltantes.

LAC