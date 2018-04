Monterrey

El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, pidió a los candidatos a la Presidencia de la República que no prometan cosas que no pueden cumplir y así, no crear falsas ilusiones en la comunidad.

Durante su mensaje, luego de la misa dominical, el arzobispo llamó a los candidatos a que no intenten engañar a los ciudadanos, porque consideró que el país ya ha sufrido mucho por eso.

“Invito a los candidatos, a quienes se dirigen a la comunidad, a que no prometan lo que saben que no pueden cumplir. Hay muchas cosas que en México no se pueden solucionar de modo inmediato, pero también que no nos quieran engañar, México ya sabe lo que es la mentira y ha sufrido mucho por ello, entonces yo invito a ser honestos para que la población pueda estar tranquila y decidir lo mejor”, dijo.

El arzobispo pidió a los ciudadanos escuchar todas las propuestas y no provocar violencia por la diferencia de opiniones, para así llegar en paz a las elecciones del 1 de julio.

“No estoy de acuerdo en que se provoque violencia y agresión, todos los mexicanos son libres de escoger a quien ellos consideren el más oportuno, y nadie puede imponer ideas”, aseveró.

Además, el prelado lamentó que Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente y gobernador con licencia de Nuevo León, no se hubiera reunido con los obispos en la Conferencia del Episcopado Mexicano, como sí lo hicieron los otros cuatro aspirantes presidenciales.

“Escuchamos a los candidatos a la Presidencia de la República, me dio mucha pena que no pudiera ser incluido quien fuera nuestro gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, dado que muy tarde le fue notificada su participación en la contienda, y ya no fue posible que en la agenda de los obispos pudiera ser recibido”, comentó.

