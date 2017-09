Pide Arzobispo no distraerse mucho en firmas

Monterrey

Ante la ya anunciada intención del gobernador Jaime Rodríguez de recolectar firmas en vacaciones, el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, pidió al titular del Ejecutivo Estatal no distraerse mucho en esa acción y atender a Nuevo León.

En entrevista posterior a la misa de confirmaciones la mañana de este domingo en la Catedral de Monterrey, monseñor resaltó que la ciudadanía siempre vive en riesgo y en desventaja a todo el mal que acontece en la localidad.

"Lo único que yo pido con mucho respeto, no sólo a él, sino todos los que piensan entrar en las contiendas electorales es que no se distraigan mucho en sus deberes, Monterrey necesita mucha atención de sus gobernantes.

"Estamos siempre en riesgo, estamos siempre en desventaja frente a todo mal que amenaza a nuestra ciudad y a nuestro estado, es lo único que pido más allá de tiempos libres o no tiempos libres, es pedir atención a Nuevo León, es pedir atención a nuestras ciudades", dijo.

A pregunta expresa sobre si los problemas de Nuevo León estaban ya resueltos como lo mencionó el gobernador para poder irse a contender por la Presidencia, Cabrera López respondió que ese es un estudio y balance que debe hacer el mandatario estatal.

Sin embargo, insistió en que todas las acciones que haga previo a contender por este cargo de elección popular debe ejercerlas sin descanso alguno.

"Él tiene que hacer este estudio y estas investigaciones yo no me atrevo a decir así de plumazo si sí o si no, Nuevo León necesita mucho, México necesita mucho y lo que importa es trabajar sin descanso", refirió.