Justifica Salinas dedazo panista

Monterrey

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Arturo Salinas Garza, justificó que el consejo de su partido avalara la aplicación del dedazo para obtener a los candidatos a curules del Congreso de la Unión.

Comentó que el método de selección es utilizado en casos como el actual en el que pretende el PAN armar un frente democrático con el PRD y MC, a quienes les habrán de proponer un candidato bien posicionado para la Presidencia de la República o para cualquier otro cargo, ya que de otra forma no se puede negociar cuando no se sabe ni qué candidatos tendrá su partido, en caso de recurrir al método de elección interna.

"Es una forma lógica que se ha utilizado en otras ocasiones, está en los estatutos y que finalmente tiene que ver con una lógica nacional de la negociación de un frente democrático, cuando hay coaliciones o hay frentes, pues las propias coaliciones manejan la manera de elegir a sus candidatos, que usualmente es por una designación, esta es la lógica que prevalece en este sentido con un frente amplio democrático nacional que prácticamente ya está cerrando y que requiere de esa flexibilidad.

"La verdad es que las gubernaturas que estuvieron en contienda durante el año pasado, todas fueron designadas y prácticamente todos los candidatos ganaron, los diputados que formamos parte de esta legislatura en la cual Acción Nacional obtuvo la mayoría de las diputaciones, todos fuimos designados, no es un tema de ir mejor o peor, es un tema que tiene que ver con la legalidad del contexto, el contexto legal te implica en ocasiones tener que modificar los métodos de selección precisamente buscando coyunturas", declaró.

Lo anterior, luego que el martes, a pesar de las protestas de un grupo de militantes, la Comisión Permanente del PAN en Nuevo León acordó seleccionar por dedazo a los candidatos para el Senado, la mayoría de las diputaciones federales y las propuestas de diputaciones plurinominales.

Se mantiene al margen

Al respecto, el diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Samuel García, con quien el PAN haría un frente junto con el PRD para buscar la Presidencia de la República, declinó opinar sobre este esquema del dedazo panista.

"Siempre me he querido mantener al margen de lo que sucede al interior de otros partidos, obviamente hay molestia por cómo se están dando las designaciones, yo me quiero mantener al margen, porque ni siquiera está un frente consolidado al día de hoy", dijo.