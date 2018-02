Arranca el ‘puente’… y estrenan laterales de avenida Vallarta

Guadalajara

No hubo banderazo de salida, pero sí el sonido del claxon que hizo sonar más de un automovilista agradecido cuando este viernes, poco después de la 1:30 de la tarde, fueron abiertos a la circulación los carriles laterales norte de la avenida Vallarta, tras las obras de pavimentación e infraestructura realizadas por el gobierno de Zapopan a la altura de Santa María del Pueblito y Jocotán.



“La abrimos antes de tiempo. El cálculo que teníamos para la ejecución de esta obra era de tres meses y la estamos entregando antes de la mitad del tiempo estimado, nuevamente al igual que lo hicimos en López Mateos Sur… La terminamos antes también pensando en todos los vacacionistas que saldrán para este ‘puente’ que inicia a partir del día de hoy (viernes). Sabemos que muchas familias saldrán hacia Puerto Vallarta después de la salida de clases de los niños y ya podrán utilizar esta arteria”, señaló festivo el alcalde Pablo Lemus Navarro.



Y no solo los vacacionistas, sino quienes a diario transitan por esta arteria están de plácemes. Volverá a la normalidad la circulación, luego de que se usaran vías alternas como la avenida Novelistas, durante el tiempo que las laterales de la avenida Vallarta fueron intervenidas.



El presidente municipal destacó también la calidad del material pues se renovó el pavimento con concreto hidráulico MR 45 a lo largo de 620 metros lineales de esta lateral, en su tramo ubicado entre las calles Toulouse Lautrec y López Cotilla. La obra beneficiará a 120 mil ciudadanos, según se informó.



Por su parte, el director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, David Zamora Bueno, detalló que además de renovar el pavimento, se sustituyó la línea de impulsión de agua potable del SIAPA, la línea normal de distribución y el alcantarillado. A la par, se colocaron bolardos metálicos, se renovaron machuelos, banquetas y balizado y se le dio accesibilidad universal. Finalmente se colocaron luminarias led y se renovó la jardinería.



Paralelamente se rehabilitó la calle Independencia, vía principal de la colonia Santa María del Pueblito, y se ampliaron las banquetas.



La inversión total en ambas vialidades fue de 13.4 millones de pesos. De acuerdo con Pablo Lemus, la avenida Vallarta quedó lista en su totalidad y no hay más obras en esta vía previstas para arteria.

MC