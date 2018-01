Arranca Abel Salgado su precampaña

Guadalajara

Esta noche arrancó de manera oficial la precampaña del precandidato del PRI a la Presidencia Municipal de Zapopan, Abel Salgado Peña, quien estuvo acompañado de familiares, amigos, así como del presidente estatal, Héctor Pizano y el aspirante a la gubernatura, Miguel Castro Reynoso.

Abel Salgado quien señaló que esta precampaña es fruto de mucho esfuerzo y trabajo, solicitó a los asistentes el aportar las ideas para en conjunto, lograr las propuestas que les estarán presentando a los ciudadanos del municipio de cara a las próximas elecciones.

“Zapopan me conoce y me ha visto crecer, yo también he visto transformarse a Zapopan, les pido su apoyo para ser el candidato del PRI. Me veo en los jóvenes de Zapopan, por ellos vamos a trabajar para tener una mejor sociedad”, dijo.

El precandidato además aseguró que buscan cambiar la historia y recuperar el gobierno al PRI y con ello “sacar a los insensibles que hoy nos gobiernan” e invitó a las diferentes corrientes políticas del tricolor a unificarse y retomar el camino del triunfo.

MC