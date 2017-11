Aromáticos, otro tóxico de las gasolinas

Guadalajara

Los "aromáticos" son otro de los grupos contaminantes que deben ser reducidos en la propuesta de nuevas gasolinas para el área metropolitana de Guadalajara.

"Se busca modificar el contenido de aromáticos para la ZMG al mismo nivel de 25 por ciento máximo establecido para la ZMVM [Valle de México] y la entrada en vigor sea inmediata; esta reducción en aromáticos permitirá una reducción de los niveles de contaminación especialmente causados por azufre y [aire] particulado", señala la propuesta presentada por Jalisco ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



"El nivel de aromáticos para el resto de la republica, puede mantenerse en 32 por ciento máximo pero este nivel debe ser para toda la gasolina, desde 87 Octanos o más, este nivel está en línea con el nivel actual establecido por la Agencia Americana de Medio Ambiente [EPA] para la gasolina usada en Estados Unidos, bajar el contenido aromático en el resto de la república requeriría un procesamiento adicional del crudo, para el que las refinerías de Pemex, ni las refinerías de Estados Unidos, están preparadas", añade. Es decir, "la reducción del nivel de aromáticos en la gasolina, va a tener un impacto en los costos de capital y operación en las refinerías".



Los aromáticos son componentes básicos de la gasolina producida con petróleo. "Las refinerías manipulan la producción de estos productos – normalmente producen mezclas de estos químicos como benceno, tolueno, y xilenos – para incrementar el nivel de octano en la gasolina, una medida del buen desempeño del combustible.

Antiguamente se usaba tetra etilo de plomo para subir el octano de la gasolina, pero por ser altamente peligroso para la salud quedo prohibido y en su lugar surgieron la mezcla de aromáticos conocida como BETEX".



Los aromáticos, añade, "existen en el medio ambiente a niveles muy inseguros para la salud. Estos químicos son arrojados a la atmósfera por el sistema de escape en forma de nano-partículas – partículas ultra finas [...] que pueden ser de absorbidas por el cuerpo a través de los pulmones, piel o agua contaminada. Ya existen varios estudios científicos publicados en revistas como Journal of Environmental Science and Health, Environmental Health Perspectives y Particle and Environmental Toxicology, que ligan la presencia de estas partículas de aromáticos con las enfermedades desde ADHD [Trastorno de déficit de atención con hiperactividad] a asma".

