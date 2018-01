El gobernador pide debatir sobre uso de la mariguana en el país

Guadalajara

El gobernador Aristóteles Sandoval no perdió oportunidad de los reflectores, de la escucha de legisladores locales y la presencia del secretario de gobernación Alfonso Navarrete para dar su postura respecto a la legalización o no de la mariguana en México. Posteriormente, el titular de la Segob manifestó no estar muy de acuerdo con la postura del mandatario estatal.



El tema se reactivó a partir de que Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, dio su opinión personal a favor de que la cannabis sea legalizada en principales sitios turísticos del país. Ayer viernes, Sandoval Díaz aprovechó el espacio que tuvo en la inauguración de la Confederación Permanente de Congresos Locales (Copecol).



El mensaje que emitió a los más de 400 legisladores que participaron en la reunión fue: "Para mí es muy claro y quiero insistir en lo que he venido diciendo un par de años. Es necesario abrir un debate respecto a la legalización de la mariguana, no sólo en lugares turísticos sino en todo el país, porque lo que está matando a nuestros jóvenes no es el consumo, es el trasiego y el tráfico de la droga".



Sandoval Díaz compartió que de acuerdo a estudios realizados en Noruega y Estados Unidos, resultados que "la introducción de leyes sobre el uso médico y recreativo de esta droga en las entidades de Estados Unidos, que colindan con nuestra frontera, han reducido en un 13 por ciento la comisión de crímenes. Debemos de abandonar posturas moralistas".



Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación respondió a la postura y planteamiento del gobernador Aristóteles Sandoval. Su opinión la dio en entrevista a medios de comunicación y cuando recalcaba que el gobierno de la república no compartía la postura de Enrique de la Madrid y el gobernador Sandoval Díaz se acerco a Navarrete Prida cuando este último hacía puntualizaciones a lo dicho por el gobernador.



"Las drogas son ilegales porque hacen daño a la salud, no hacen daño a la salud porque no sean ilegales. La ilegalidad deviene del daño a la salud. Yo creo que el debate debe que darse y lo que tenemos que analizar es no si con eso se disminuye la violencia, en ese sentido si hiciéramos la despenalización de otras figuras delictivas que podrían seguir ocurriendo pero ya no tendríamos delitos porque ya no son tachadas como tales", dijo el secretario de Gobernación.



Afirmó que el debate debe partir del daño a la salud que puede provocar a los mexicanos y si la despenalización de una sola droga puede detener la generación de otros estupefacientes. Dijo que la postura del gobierno federal ha sido clara en señalar la importancia del uso medicinal de la mariguana. Reconoció que es bueno que se intercambien ideas respecto al tema.

SRN