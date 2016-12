Gobernador afirma que 2016 fue un buen año para Jalisco

Guadalajara

Para el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el año que está por fenecer fue bueno para Jalisco en varios rubros, entre los cuales ponderó logros en materia económica.



“Éste fue un buen año para los jaliscienses. Crecimos económicamente en producto interno bruto 6.47, creció la economía, creció el empleo en una tasa por encima del 7 por ciento, la menor tasa de desocupación después de veinte años. Llegamos al día de hoy a más de 108 mil empleos”, sostuvo el mandatario al hacer un somero balance del 2016 ante representantes de medios de comunicación.



Sandoval añadió que se consolidaron inversiones con Estados Unidos, especialmente con Silicon Valley en San José California y se abrieron mercados a otros productos “que hoy están generando más empleos”. Que a la par se crearon en municipios de todas las regiones del estado y con una tasa ligeramente mayor que en la zona metropolitana.



Movilidad



Otro rubro que destacó el mandatario estatal, y que ha sido su compromiso desde el arranque de su administración, es el reordenamiento y mejora en el sistema de transporte público. Al respecto enumeró que en 2016 se avanzó en las bases para establecer el sistema de prepago y en los procesos de licitación para concesionar el modelo de Ruta-Empresa.



Precisamente de la consolidación del referido modelo, depende la suerte del Sistecozome, que aún no se decide si se disuelve o no dado la deuda que arrastra, pero en todo caso, “deberá apegarse a la norma”, recalcó.



Otros avances notables, refirió, se dieron en la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero. “Hoy la Línea 3 lleva un 62 por ciento de avance”.



En reducción de la pobreza el jefe el Ejecutivo estatal advirtió que no hay indicadores recientes (del Coneval) pero que de acuerdo a la medición interna “vamos por la ruta correcta”.



Sandoval Díaz admitió que uno de los retos pendientes sigue siendo el de mejorar los índices de seguridad, y reducir los homicidios y feminicidios. En este último hubo un decremento del 5 por ciento (tras activar Alerta de Violencia contra las Mujeres en ocho municipios) que dijo no es suficiente.



“No voy a estar satisfecho mientras siga existiendo violencia contra una sola mujer de Jalisco. Ésos temas son los que no me tienen satisfecho, son en los que vamos a seguir trabajando con mucho esfuerzo y de la misma manera es momento de juntos recuperar la credibilidad y la confianza y el tema de seguridad e impartición de justicia serán prioridad el siguiente año y debemos de consolidarla todos los que participamos tanto en instituciones públicas como en los distintos sectores”, sostuvo.



Año nuevo



En opinión del gobernador Aristóteles Sandoval, en el 2017 también seguirá apostando por la consolidación de proyectos y temas como la agenda ambiental.



“El siguiente año será de consolidación… voy a cumplir mis compromisos, los compromisos trascendentales que hicimos para transformar Jalisco”, respondió. Esto, a pesar de las limitaciones económicas.



“Si este 2016 fue un buen año, el 2017 será mejor. Con todos los retos que, vamos a superar con un manejo eficiente de los recursos, priorizando las necesidades y (cumpliendo) las propuestas que hice en campaña, los cuales son los planteamientos que me hizo la ciudadanía para tener un mejor estado y mejores condiciones de vida”, concluyó.

SRN