Aristóteles Sandoval hace “un llamado a la calma”

Guadalajara

"Estamos dispuestos a garantizar la seguridad a todos, independientemente de los colores", expresó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, quien aseguró que buscarán reunirse con los líderes de los partidos que contienden en el próximo proceso electoral, luego de que Enrique Alfaro Ramírez, precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, denunciara una presunta "intimidación", por parte de policías estatales.

En rueda de prensa en la Ciudad de México, el mandatario estatal hizo "un llamado a la calma" e informó que ha convocado a los líderes partidistas "para que establezcamos juntos protocolos de la autoridad municipal, estatal y federal, para que todos sepamos cuáles son las rutas, las giras", y así "podamos garantizar la seguridad y la garantía de que están plenamente resguardados sin ningún problema”.

Señaló que entiende las contiendas electorales, “sé que los ánimos se exacerban, cuando algunos actores andan en campaña, entendiendo esa lógica fue que me referí que no voy a permitir como gobierno que haya ese tipo de estrategias de victimización a costa del actuar y la responsabilidad del gobierno”.

De esta manera, Sandoval Díaz reiteró que las declaraciones de Alfaro Ramírez responden a una estrategia de campaña: “No voy a permitir que ningún elemento infundado o que quieran exacerbar y victimizarse a costa del estado o de elementos de la policía que está realizando bien su trabajo”.

El titular del Ejecutivo en la entidad señaló que le ofreció el apoyo al aspirante a la candidatura del partido naranja y éste “ni siquiera escuchó, entiendo que está alterado, que se exacerbó, pero a ver, a mí me han detenido en la Ciudad de México, entrando a Guadalajara, los federales, y lo que hago es que me bajo, me presento, me subo y nos vamos sin ningún problema.

“No hubo un exceso, sino se actuó conforme se establece en el propio reglamento, hacer un llamado a la calma, como gobierno alejarnos del proceso, pero acercarnos a la seguridad de todos los actores, mañana habremos de hablar con todos los partidos, con el Instituto Estatal de Participación Ciudadana y con el mismo INE”, agregó.

“No debemos politizar la seguridad pública”, dice el Fiscal general

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Raúl Sánchez Jiménez, aseguró que "no debemos de victimizarnos y menos politizar la seguridad pública", en referencia a las declaraciones del precandidato a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

En entrevista con MILENIO RADIO, Sánchez Jiménez aseguró que, por instrucciones del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, se han implementado operativos, en los que fue detenido Alfaro Ramírez en la carretera rumbo a Jalostotitlán.

"Como ciudadano, como expresidente municipal, sabe las cuestiones de seguridad y que le hayan marcado el alto, se identifican ambas partes, él ubica perfectamente a la policía estatal, se identifica su personal y se le permite seguir en tránsito, ni siquiera se bajaron, ni siquiera se les revisaron, se les permitió su libre tránsito”, apuntó el funcionario estatal.

Agregó que la FGE investiga internamente sobre lo que sucedió “para poder establecer, simple y sencillamente, si se siguieron los protocolos en las medidas de seguridad necesarias”.

El fiscal general reiteró que su responsabilidad “es con todos los ciudadanos en cuestiones de seguridad pública” y que el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, se reunirá con los líderes de partidos políticos para “brindar, si es que se puede y hasta donde se puede, esa seguridad.

SRN