Exigen a la Conagua cancelar explotaciones de arena

Guadalajara

Las concesiones que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó para explotar material pétreo del lecho del río Verde, tienen notables irregularidades que obligaría a cancelarlas, aseguraron ayer los voceros del movimiento civil contra la presa El Zapotillo.



"La Conagua entrega una concesión para la extracción, rapaz, por 30 años [2003-2033], sin ningún tipo de regulación que evite o controle la depredación salvaje causada por el concesionario. Existen otras cuatro concesiones vigentes otorgadas por 10 y 15 años que no cuentan con fecha de inicio y término de autorización, lo que representa un grave 'error' ya que pueden rebasar los tiempos permitidos para la extracción sin consecuencias. Las autoridades municipales son extremadamente permisivas con los areneros ya que les han permitido durante años operar sin licencias municipales, por lo que además no cuentan con permiso de Semarnat ni manifestaciones de impacto ambiental como lo exige la Ley", resumió el integrante de Colectivo de Abogados, Guadalupe Espinoza Sauceda.



En conferencia de prensa, convocada además por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y los diputados Augusto Valencia y Candelaria Ochoa, los quejosos señalaron que "a pesar de que ya se dictó la clausura total temporal de obras de dragado y extracción de material pétreo, debido a que durante la inspección, la Profepa constató cambios adversos en el ecosistema del río, y de que existe un Reglamento de Tránsito y Vialidad para Cañadas, donde se especifica [artículo 48] que deben contar con un permiso del municipio para transitar por Temacapulín, los camiones han continuado circulando por la comunidad sin que las autoridades hagan algo para hacer valer la ley".

Por su parte, la diputada Candelaria Ochoa señaló que la fracción parlamentaria a la que está adscrita interpuso una denuncia en la Profepa que derivó en la cancelación de uno de estos puntos: "la Conagua debe suspender cualquier permiso de extracción de arena, pues hasta ahora solo se ha clausurado 1 punto de 23. Por lo que se debe ordenar la suspensión a lo largo de todos los kilómetros en donde hay excavaciones".



Añadió que pese a que no existen permisos de explotación y ante una suspensión por falta de estudios de impacto ambiental, la Conagua "sigue otorgado permisos a los concesionarios para la explotación de la arena. Además, la circulación de los camiones no está permitida en la zona. La responsabilidad es de la Conagua, pues debe cancelar los permisos debido a que la presa el Zapotillo está suspendida y por lo tanto no se justifica la extracción".

SRN