Se suman científicos contra cambios en Revillagigedo

Guadalajara

La reserva de la biosfera Archipiélago de Revillagigedo, "es un área natural protegida estratégica para México", y por ello, no puede experimentar transformaciones con objetivos económicos de corto plazo, máxime que otras experiencias mundiales y nacionales con islas demuestran que la fragilidad insular las hace propicias a procesos de extinción y alteraciones irreversibles si son sometidas a presiones incompatibles con su escasa capacidad de carga, sostienen diversos científicos y ecologistas en el marco de la consulta para cambiar el régimen de protección de "reserva de la biosfera" a parque nacional.



"Se trata de un archipiélago único en materia de biodiversidad terrestre y marina. Las acciones de conservación y restauración de dicho archipiélago —tanto en su parte terrestre como marina— representan un caso ejemplar de colaboración interinstitucional: gobierno, sociedad civil organizada y fundaciones nacionales e internacionales hemos logrado importantes y significativos avances en la conservación de este valioso territorio, particularmente de la porción terrestre de las islas. Es decir, se trata de una reserva de la biosfera en vías de restauración, que está recuperándose y donde, debido a los retos complejos que aún deben atenderse, estamos destinando recursos financieros a través del Fondo para Áreas Naturales Protegidas, un ejemplo de colaboración pública-privada muy exitoso que precisamente este año cumple 20 años de vida, subraya el director general del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Lorenzo J. de Rosenzweig, en carta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacciano Alemán .



Agrega: "la categoría de reserva de la biosfera ha sido, sin lugar a dudas, óptima para el archipiélago de Revillagigedo. Por ello, solicitamos como una máxima prioridad que se mantenga dicha categoría, ampliándose solamente su porción marina tal y como se plantea [...] es decir, en lugar de crear una nueva área natural protegida —con todo el costo administrativo que ello conlleva—, proponemos que sólo se mejore el decreto actual y en vigor".



El ambientalista celebra y apoya "la decisión de esa secretaría a su digno cargo de prohibir todo tipo de pesca comercial en la porción marina, pues ello va a asegurar la fuerte conectividad que existe entre los ecosistemas marinos y terrestres del archipiélago, en la escala correcta. Consideramos que para hacer efectiva la inspección y vigilancia en un lugar tan remoto, es necesario robustecer la infraestructura y el equipamiento de la Secretaría de Marina —incluyendo la rehabilitación de la pista aérea rústica de Isla Clarión—, y reforzar así la salvaguarda de nuestra soberanía nacional en este territorio cuya localización es estratégica en muchos aspectos. También es necesario ampliar el equipamiento y presupuesto asignado por la propia Semarnat a través de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas".



Y hace frente a la tentación del sector público de abrir las islas al turismo. "Consideramos que es vital que las islas se mantengan como zonas núcleo, en donde las únicas actividades permitidas sean aquellas relacionadas con la salvaguarda de la soberanía ejercidas por la Semar y de investigación, conservación y restauración, a través de Semarnat".



Por su parte, el director general de Conservación de Islas, Federico Alfonso Méndez Sánchez, también entregó una carta al funcionario, donde afirma: "Celebramos la intención del gobierno federal de mejorar la protección de las aguas marinas alrededor del Archipiélago de Revillagigedo, siempre que esto suceda sin modificar la categoría actual de reserva de la biosfera —que ha probado ser la correcta para atender las amenazas concretas que enfrenta la biodiversidad en este territorio—, manteniendo a las cuatro islas como zona núcleo, en donde las únicas actividades permitidas sean aquellas relacionadas con la salvaguarda de la soberanía ejercidas por la Secretaría de Marina, y las de investigación, conservación y restauración, coordinadas por la Semarnat".

Presentan video en Guadalajara

Octavio Aburto, de Scripps Institution of Oceanography / Mares Mexicanos, presentó ayer en esta ciudad un video elaborado por National Geographic donde se resaltan los altos valores ambientales del archipiélago de Revillagigedo y se plantea la necesidad de no cambiar su régimen de protección, al tratarse de una de las joyas de la conservación no sólo de México, sino a nivel mundial, y la evidente necesidad de ampliar la superficie marina protegida, dado el alto valor de los ecosistemas oceánicos, de donde se producen dos tercios del oxígeno que se respira en el planeta. La presentación, en el Cineforo de la UdeG, contó con la presencia del director del Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG, Eduardo Santana Castellón. La UdeG preside en la actualidad el consejo asesor de la reserva de la biosfera Archipiélago de Revillagigedo.

SRN