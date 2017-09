Apoyo para los jóvenes, pide Diócesis de Toluca a Del Mazo

Toluca

Temas como el apoyo a sectores vulnerables y el impulso a los jóvenes, son dos áreas que el gobernador Alfredo del Mazo Maza debe tomar en consideración dentro de su plataforma gubernamental, a fin de garantizar mejores condiciones, tanto en el corto como en el mediano plazo, afirmó el responsable de la oficina de Comunicación Social de la Diócesis de Toluca, Jorge Rosas Suárez.

Luego del cierre de la administración de Eruviel Ávila Villegas, el vocero dijo que en primera instancia, se debe reconocer que durante el último sexenio se tuvo un diálogo fraterno y de cercanía, que permitió atender a comunidades con algún grado de vulnerabilidad, a través de diferentes programas sociales.

Esta disposición de trabajar en conjunto, añadió, se mantendrá con la entrante administración encabezada por Alfredo del Mazo, sobre todo en favor de las personas con mayores necesidades.

"Lo que esperamos es el cumplimiento en el trabajo, que no dudamos va a ser en serio, fuerte y noble; además para que a las instituciones y a las autoridades se les devuelva mucho en credibilidad, de lo que a veces se adolece, tenemos esperanza... Siempre hay que sumar, no restar, no dividir", confió.

LC