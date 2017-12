Un comienzo de año con enfado

Guadalajara

Durante los primeros cuatro mesesde 2017 se presentaron marchas en contra del 'gasolinazo', a las cuales se unieron familias, estudiantes, sindicatos y ciudadanos. El repudio fue por el aumento de la gasolina, lo cual derivó en una cascada de incrementos a productos de la canasta básica en general.

También fue tiempo del informe del gobernador Aristóteles Sandoval donde reconoció que su reto pendiente es la seguridad pues es necesario que la ciudadanía requiera sentirse segura en su vida cotidiana. Al tiempo que en la zona norte del estado los comuneros de San Sebastián Teponahuaxtlan y Tuxpan establecieron la instalación de una autodefensa wixárika para afrontar los desafíos de la restitución de sus tierras en Huajimic, que en ese entonces en manos de ganaderos nayaritas.

Otro tema de debate fue la instalación de nuevos radares de velocidad para fotoinfracciones en Guadalajara, y con ello, el reclamo de que este tiene fines de prevención o recaudatorios. Además a finales de este cuatrimestre se registró uno de los incendios más devastadores en zonas forestales del Área Metropolitana de Guadalajara. En el cerro del Tepopote en el municipio de Zapopan, cerca de 100 hectáreas fueron consumidas por las llamas, lo que derivó en un problema ambiental para la ciudad.

Enero

7 de enero

15 mil personas protestaron contra incremento de combustible

El año 2017 arrancó con el incremento a los costos de la gasolina. Los primeros días se caracterizaron por protestas, incrementos en costos y una marcha en la que participaron 15 mil personas. Marcharon familias, sindicatos y ciudadanos de Glorieta La Minerva hasta el centro tapatío. Se admitía que habría aumentos en frutas y hortalizas en el Mercado de Abastos.



8 de enero

Gobernador propone reducción de recursos a partidos

El gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz propuso la reducción de dinero a partidos políticos como una medida ante el aumento en costo del combustible. Anunció y prometió que no habría un incremento en la tarifa del transporte público en Jalisco. Otras de sus propuestas fueron la creación de un fondo de contingencia, se pospuso el arranque del nuevo modelo de verificación vehicular y se promocionó al estado como un polo de almacenamiento de combustibles.



9 de enero

Alcaldes de MC solicitaron dar marcha atrás gasolinazo

Un total de 24 presidentes municipales de Guadalajara, emanados del Partido Movimiento Ciudadano, acudieron al Poder Legislativo para solicitar un periodo extraordinario de sesiones para discutir y dar marcha atrás al llamado gasolinazo a partir de la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Además promovieron una controversia constitucional por los costos diferenciados del combustible en el país.



23 de enero

8 mdp gastó Poder Judicial en gasolina

El Poder Judicial del Estado de Jalisco gastó más de 8 millones de pesos gastó en combustible para magistrados, jueces y personal administrativo de primer nivel. Durante la gestión de Luis Carlos Vega Pámanes se otorgaron 6 mil 336 vales de gasolina para cada magistrado cada año. El ex presidente obtuvo un total de 480 vales durante los años 2014, 2015, 2016. Ricardo Suro Estevez, nuevo titular del Poder Judicial afirmó que la intención era reducir en 20 por ciento dicho presupuesto.



Febrero

1 de febrero

Wixáricas crean autodefensa, FGE prometió base permanente

Los comuneros de San Sebastían Teponahuaxtlan y Tuxpan establecieron la instalación de una autodefensa wixárika para afrontar los desafíos de la resitución de sus tierras en Huajimic, que en ese entonces en manos de ganaderos nayaritas. A partir de dicha situación, la Fiscalía General del Estado anunció que sería establecida una base permanente de la Fuerza única Regional (FUR).



1 de febrero

Gobernador dio su cuarto informe de gobierno

Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco, rindió su cuarto informe de actividades. En su mensaje dijo que los transportistas tenían una única alternativa de mejorar o de lo contrario se iban. Aceptó que el reto pendiente es la seguridad pues es necesario que la ciudadanía requiera sentirse segura en su vida cotidiana. Prometió un sistema anticorrupción que fuera modelo en el país, esto previo a que se iniciara el proceso para la construcción de dicho modelo.



3 de febrero

100 policías de Tlajomulco fueron desarmados

La Fiscalía General del Estado desarmó a cien policías municipales de Tlajomulco. Al inicio de su turno, los elementos municipales fueron llevados a las instalaciones de la FGE para ser evaluados, esto a partir de que se confirmó que dos policías estaban coludidos con una célula criminal. Elementos de la Fuerza Única sustituyeron a los preventivos en las tareas de patrullaje por el municipio.



6 de febrero

No opera adecuadamente el Hospital Multicultural

El Hospital Multicultural no operaba de forma adecuada, de acuerdo a una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El nosocomio fue inaugurado el pasado 8 de abril de 2016 y para finales de dicho año se reportaba que los servicios de salud en la zona Wixárica eran escasos y sin calidad. Se reportó que el funcionamiento del hospital era casi nulo.



7 de febrero

Siete mil desaparecidos en Jalisco

En Jalisco se habían denunciado casi siete mil desaparecidos en el periodo de enero de 2014 a septiembre de 2016. En ese entonces, la Fiscalía General del Estado reconoció que había 6 mil 943 averiguaciones previas de personas desaparecidas, de las cuales se habían localizado 4 mil 782 personas vivas, además de 282 fallecidos. Mientras que se reportaban como ilocalizables a mil 876 personas.



9 de febrero

Detectan triángulo de la muerte en Tlajomulco

En un periodo de cuatro meses fueron encontrados 22 cadáveres en el conocido como triángulo de la muerte en el municipio de Tlajomulco, precisamente en una extensión de 37 kilómetros. Dicho espacio está delimitado por Chulavista, Zapote y Mirador Zona. Del total de homicidios encontrados en dicho territorio, el 65 por ciento fue con el uso de un arma de fuego.

Marzo

2 de marzo. Estala debate por fotomultas

La Secretaría de Movilidad anunció la instalación de 22 nuevos radares de velocidad para fotoinfracciones en Guadalajara, y con ello, el reclamo de la sociedad civil no se hizo esperar, lo que obligó a las autoridades estatales a “suavizar” la operación de las cámaras de fotoinfracción. Ese día comenzaría un debate social sobre la utilidad y si es con fines de prevención o recaudatorios.

9 de marzo, Anuncian apoyo a hijos de mujeres asesinadas

Las niñas y niños que resulten afectados de manera indirecta porun caso de feminicidio deberán de recibir un apoyo económico de tres mil pesos bimestrales por parte del gobierno de Jalisco. Dicha acción la anunció el gobernador Aristóteles Sandoval al emitir un mensaje con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

10 de marzo. Cae ex Capece

Salvador Uribe Avin, ex director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, antes el Comité Administrador del Capece, fue detenido por la Fiscalía luego de que no depositará la fianza un Juez de Distrito fijo para validar el amparo que le otorgó para no ser detenido. Fue acusado por el delito de desvio y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades en agravio a la sociedad por 148 millones de pesos.

11 de marzo. Pleito por el Deán

La intervención llevada a cabo por el Ayuntamiento de Guadalajara y el SIAPA en el parque Liberación, conocido también como parque El Deán, para mitigar las inundaciones en esta zona de la ciudad. Se convirtió en motivo de conflicto entre autoridades y vecinos, una situación que derivó en gritos y empujones y algunos golpes, los ciudadanos acusaron tala indiscriminada de árboles.

21 de marzo. Llama Gobernador a crear fuente en defensa del agua

“Mi convicción es no inundar Temacapulín, punto”. Con esas palabras, el gobernador del Estado,Aristóteles Sandoval, se dijo el principal defensor de del agua para los jaliscienses, e hizo un llamado a autoridades municipales, civiles y universitarias, a conformar un frente para defender el agua de Jalisco, una lucha que anunció se debería afrontar en unidad con todos los involucrados.

24 de marzo. Apruevan creación de Fiscalía para Desaparecidos

El Congreso del Estado aprobó la creación de una fiscalía especializada de personas desaparecidas, instancia con las facultades para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones correspondientes, para atender uno de los problemas de mayor demanda entre la sociedad civil en el estado, con más de 2 mil 600 casos que colocaban a Jalisco como el tercer lugar a nivel nacional con más casos registrados.

29 de marzo. Empresarios piden concretar sistema anticorrupción

Desde el sector empresarial se escuchó un grito para detener la creciente corrupción en Jalisco. Mauro Garza Marín, tomó cargo como nuevo presidente del Centro Empresarial, Coparmex Jalisco, y en su primer discurso hizo un llamado al poder legislativo para que se concretara a la brevedad, el Sistema Estatal Anticorrupción, apuntando a este tema, como uno de los principales problemas de la sociedad.

31 de marzo. Suspenden fotoinfracciones

A partir del sábado 1 de abril hasta el martes 2 de mayo del año encurso, se suspenderá la ejecución del programa de fotoinfracción así lo informó Servando Sepúlveda, secretario de Movilidad quien señaló que se trata de una instrucción del gobernador. La medida comprenderá el 100% de las cámaras instaladas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y además incluye el fortalecimiento de las campañas preventivas de los factores de riesgo, reforzamiento de programas de prevención y la instalación de la señalética.

Abril

4 de abril. Arde El Tepopote

Uno de los incendios más devastadores en zonas forestales del Área Metropolitana de Guadalajara se registró en el cerro del Tepopote en el municipio de Zapopan, donde cerca de 100 hectáreas fueron consumidas por las llamas, lo que derivó en un problema ambiental para la ciudad, pero además, desató una serie de denuncias en búsqueda de dar con los culpables de lo que fue un siniestro provocado.

6 de abril. Anuncian auditoría externa a Pensiones

Tras una serie de malas decisiones administrativas como la inversión a la empresa Abengoa, a las Villas Panamericanas y en el cerro del Tepopote, entre otras, el Instituto de Pensiones del Estado fue cuestionado por diversos sectores, sin embargo, fue el Consejo de Administración del propio organismo, que anunció la licitación pública dirigida a despachos privados para que a través de estos se auditara al instituto.

11 de abril. Piden que regresen fotomultas

A diez días de que fuera suspendido el programa de radares de velocidad y fotoinfracciones, organismos de la sociedad civil, hicieron un llamado al Gobierno del Estado para que regresara el programa, al considerar que este, realmente incide en la prevención de accidentes. Pidieron también que se creara un fideicomiso para que el recurso que obtiene el estado a través del pago de multas, se utilizará en obras y políticas en pro de la movilidad.

12 de abril. Fuga de combustible alerta en Tlajomulco

Durante la madrugada, más de 3 mil personas fueron desalojadas de sus viviendas en los fraccionamientos Los Encinos y Villas Terranova a causa de una fuga de hidrocarburo en una toma clandestina en el poliducto de Pemex. La emergencia no pasó a mayores y se pudo evitar una explosión, no obstante, el gobierno de Tlajomulco hizo diversos señalamientos e interpuso denuncias en contra de la paraestatal.

18 de abril. Titulares Salvador Caro y Eduardo Almaguer encabezan zafarrancho

Los roces entre los titulares de la policía de Guadalajara y la Fiscalía, quedaron en evidencia tras un altercado entre ambas corporaciones en el oriente de la ciudad, en el que el entonces Fiscal, Eduardo Almaguer y el comisario tapatío, Salvador Caro se encararon luego de que policías municipales vestidos de civil iban a ser detenidos por elementos de la dependencia estatal cuando se encontraban en un operativo “encubiertos”.

29 de abril. 220 niños trabajan en la entidad

De acuerdo a un estudio de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 220 niños en Jalisco realizan alguna actividad laboral, de estos, el 37 por ciento no asiste a la escuela, mientras que tan solo 28 mil, se desempeñan en un trabajo con condiciones administrativas dentro del marco legal. Las principales actividades son la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.

22 de abril. Inicio de la crisis de seguridad en Chapultepec

Los problemas de inseguridad en la zona de Chapultepec, las colonias Americana, Lafayette y otras aledañas, comenzaban a ser insostenibles para vecinos, propietarios de negocios establecidos y transeúntes, que en conjunto señalaron la operación de mafias delincuenciales que tenían el control de la zona. Señalaron que las autoridades estaban rebasadas.

