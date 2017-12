Escándalo por 'narcofiesta' en Puente Grande

Guadalajara

Grupo MILENIO publicó un video de dos horas de una fiesta organizada dentro del penal por quien durante años mantuvo el control de Puente Grande. Es José Luis Gutiérrez Valencia, 'El 77' o 'El Ojo de Vidrio', pero al que todo mundo conoce como 'Don Chelo'.

Otros temas en este cuatrimestre del año fue la consulta para la polémica ciclovía en Marcelino García Barragán, ganó el sí. Además destacó el caso de abuso sexual contra niños de un kínder de Chapala.

Mayo

1 de mayo. Arde en llamas el bosque La Primavera.

Cerca de 120 elementos brigadistas forestales trabajaron para extinguir un incendio en el bosque La Primavera que afectó 50 hectáreas. La conflagración fue extinguida cuatro días después. Los peritajes arrojaron que las llamas comenzaron en una fogata mal apagada. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, dijo que los responsables serían detenidos, situación que no ha ocurrido.

9 de mayo. Narcofiesta en el penal de Puente Grande

Grupo MILENIO hizo público el video de una narcofiesta en el Penal de Puente Grande. El festín fue organizado por José Luis Gutiérrez Valencia, conocido como 'Don Chelo'. En las imágenes se aprecia a 'Don Chelo' decirle a un grupo de internos “aquí el que manda soy yo, pidanlo que quieran, yo se los doy”. El evento estuvo amenizado por el grupo Los Bukanas de Culiacán.

20 de mayo. Asesinan a líder indígena en Bolaños

Fue asesinado a balazos Miguel Vázquez Torres, último ex presidente de bienes comuneros de San Sebastián Teponahuaxtla, municipio de Tuxpan de Bolaños. El homicidio fue cometido por un grupo armado en venganza porque los habitantes de la población se negaron a ser despojados de sus tierras por los delincuentes que querían sembrar amapola y mariguana.

22 de mayo. Llevaremos a la cárcel al auditor: Pablo Lemus

El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, advirtió que el ayuntamiento denunciaría al entonces Auditor Superior, Alonso Godoy, por irregularidades cometidas en lo auditado a su administración en la cual se hicieron observaciones por el orden de los 1,238 millones de pesos. Dijo que la ASEJ dejó limpias las cuentas que dejó su antecesor Héctor Robles Peiro.

28 de mayo. Fracasa operativo Jalisco

MILENIO JALISCO publicó que a 730 días del 1 de mayo del 2015, cuando al Cártel Jalisco Nueva Generación desafió al gobierno federal y estatal, al derribar un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional en Villa Purificación, ninguno de los responsables había sido detenido. El operativo permitió el aseguramiento de 1,893 objetos adquiridos con recursos de procedencia ilícita, entre ellos armas, animales y fincas.

Junio

1 de junio. Kumamoto pide reducir recursos a partidos

El diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no declararía inconstitucional la reforma aprobada en el Congreso del Estado, para reducir el financiamiento de los partidos políticos. Kumamoto explicó que la reforma no legisla la proporción entre el financiamiento público y privado, sino que establece cuánto reciben los partidos de fondos estatales.

3 de junio. Multihomicidio de La Barca, impune

MILENIO JALISCO informó que a cuatro años del hallazgo de 75 cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de La Barca, ninguna persona había sido detenida y procesada por su relación con el multihomicidio. Lo anterior se desprende una solicitud de transparencia realizada por este medio, gracias a la que se supo que del total de los cuerpos, 64 continuaban bajo resguardo de la morgue porque nunca fueron reclamados.

10 de junio. Protestan vecinos del parque San Rafael

El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, fijó la cantidad de un millón de pesos como fianza para otorgar el amparo definitivo a favor de los vecinos de San Rafael, para que Guadalajara y el Siapa, no realizarán obras en parque. Se tenían la encomienda de construir un colector de aguas residuales, para ello, se derribarían varios árboles, lo que causó enojo entre los vecinos y grupos ecologistas.

11 de junio. Aprueban tarifa de 9 pesos para ruta-empresa

El Comité Técnico de Validación Tarifaria, dio luz verde a la tarifa de 9 pesos para el servicio modelo ruta empresa. El incremento al costo del transporte busca que los empresarios recuperen la inversión que realizaron para adquirir las unidades que cumplirán con todos los requerimientos que exige movilidad.

29 de junio. Va la presa El Zapotillo a 105 metros

El gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval confirmó que la cortina de la presa el Zapotillo se edificaría con una altura de 105 metros, lo que conllevaría a la inundación de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. La decisión se tomó tras los resultados del estudio de la oficina de las Naciones Unidas para proyectos.



Julio

1 de julio. Acepta el reto Alfaro para no inundar Temaca

El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, aceptó el reto lanzado por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, para realizar una propuesta para no inundar los poblados aledaños. A la fecha no ha presentado su propuesta.

8 de julio. Se roban 40 vehículos nuevos en Tlajomulco

Un comando armado se robó 40 vehículos de nuevos de la marca Ford, deuna bodega ubicada en Tlajomulco. Los delincuentes sometieron a los vigilantes, para después apoderarse de las llaves, encender los motores y llevarse los autos. Ese mismo día,nueve personas fueron asesinadas en el área metropolitana.

9 de julio. Dan sí a la ciclovía de García Barragán

Fueron 22 mil 142 personas participaron en el ejercicio de consulta sobre la ciclovía en Marcelino García Barragán. Del total de votos, 17 mil 274 validaron la ciclovía, mientrasq ue 4 mil 868 personas dijeron no. El ejercicio fue validado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

16 de julio. Cancelan programa de fotomultas

El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, anunció la cancelación del contrato con Autotraffic, empresa que operaba el programa de fotoinfracciones. Ahora, la responsabilidad del control del programa de las fotomultas recae en el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Movilidad.

17 de julio. Denuncian abuso sexual en kínder de Chapala

MILENIO JALISCO publicó el presunto abuso sexual en contra de once niños de un kínder ubicado en la comunidad de San Nicolás de Navarro, en Chapala. La Fiscalía de Jalisco investigó el caso tras la denuncia, tras los peritajes realizados a los menos se comprobó abuso sexual en cuatro casos.

Agosto

1 de agosto. Liberan a Sergio Schmidt, La Pistola

El presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, Sergio Sergio Kurt Schmidt Sandoval, fue absuelto de los cargos de portación de arma de fuego y delitos contra la salud y puesto en libertad. El empresario, cercano al ex gobernador Emilio González Márquez y a diversos políticos del PRI y del Partido Movimiento Ciudadano, había sido señalado de controlar los negocios de liberaciones del penal de Puente Grande durante el mandato de González Márquez y había sido señalado de ser "uno de los 122 objetivos prioritarios" del gobierno federal. Había sido aprehendido el 19 de agosto de 2016 en su residencia en el fraccionamiento Bugambilias; el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que en el domicilio se aseguraron un arma de fuego, cuyo calibre no fue precisado, dos bolsas con droga, una con heroína y otra con crystal. Pero llegó la absolución y el auto de libertad casi un año después. Y a seis días del fin de su prisión, el señalado se amparó para no volver a ser detenido.

19 de agosto. Vecinos del Cerro del Cuatro piden veda inmobiliaria

En un petición formal al Ayuntamiento de Tlaquepaque, los vecinos del Cerro del Cuatro reclaman que se suspendan los permisos vigentes para desarrollos inmobiliarios en esa montaña, la mayor altura metropolitana; destacan el grave problema de la cuenca atmosférica, que ocasiona elevados registros de contaminantes, y el défict de áreas verdes. La petición no había sido formalmente canalizada al final del año. De acuerdo a los permisos otorgados, Tlaquepaque podría albergar en los siguientes años 120 mil habitantes nuevos, más del doble de los que habitan la zona actualmente, pese a que sus registros de contaminación son los peores en la historia de la red de monitoreo atmosférico de Guadalajara.

27 de agosto. Ratificación de mandato de alcaldes: ganan 7 a 1

Siete de cada ocho votantes que acudieron al ejercicio de ratificación de mandato convocado por los presidentes municipales del Partido Movimiento Ciudadano aprobaron la gestión de los munícipes, en un ejercicio que fue considerado "demagógico" por la oposición, pues ni siquiera tiene algún rango en las leyes electorales vigentes, y que convocó apenas a 10 por ciento de los ciudadanos de los municipios involucrados. Para el PMC, la aprobación de los votantes demuestra "que vamos por buen camino".

