Ante riesgos Edomex necesita formar más perros de rescate

Nezahualcóyotl

El instructor de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio, Jorge Armando Romero Melchor -quien participó como apoyo de salvamento en el pasado sismo del 19 de septiembre-, informó que debido a que el Estado de México se encuentra en una zona sísmica, es necesario formar más perros de rescate.

No hay por el momento una forma de detección más certera de personas atrapadas que a través de este animal, dijo.

Afirmó que se estima que en la entidad mexiquense se tienen 10 perros y serían necesarios 250 para atender una posible contingencia como la ocurrida en la Ciudad de México, originada por un temblor.

Para los trabajos de rescate en la CDMX, habrían sido utilizados unos 50 perros, cuando la necesidad habría sido de 300.

El pronóstico es que se puedan requerir nuevamente derivado de los posibles fenómenos naturales que se están registrando, como se está pronosticando con la separación de Baja California.

En tanto se tiene la Falla de San Andrés, el Cinturón de Fuego que viene desde Guatemala, y no hay que descartar posibles efectos derivados del Popocatépetl, pues se registran ruidos en el subsuelo en la región.

Dijo que la intención es que no se registren sismos de grandes magnitudes, "nadie los desea"; sin embargo, habrá que estar preparados porque todavía hay construcciones que no resisten la magnitud de los recientes movimientos telúricos, aunado a que no se tiene la cultura generalizada de construir casas antisismos.

Romero Melchor participó en el rescate de personas con la perrita Sally, de raza Golden, de dos años de edad, en uno de los edificios del Multifamiliar de Tlalpan que había colapsado tras el sismo de 7.1 que sacudió el centro del país, con afectaciones fuertes en la Ciudad de México.

Otras entidades afectadas fueron el Estado de México, Morelos y Puebla.

"Actualmente estoy trabajando con perros de rescate, porque considero que se van a requerir nuevamente", anticipó.

LC