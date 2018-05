Ante la inseguridad en Edomex el clero extrema precauciones

Toluca

Ante el asesinato de 24 sacerdotes en distintos puntos de la república durante este sexenio, el vicario general de la Diócesis de Toluca, monseñor Guillermo Fernández Orozco, manifestó que el sector ha tomado medidas para evitar ser víctimas.

Asimismo, indicó que las llamadas de extorsión, los robos, carteristas y cristalazos, son algunos de los problemas que todos los días sufre el clero.

"Tenemos más precaución, evitamos ir a lugares conflictivos pero el problema es para las personas que se quedan sin servicios y nosotros no podemos negarnos".

En caso de no conocer el lugar –enfatizó- han optado por no acudir ya que puede prestarse a otro tipo de cosas, y "con todo el dolor de nuestro corazón, la mayoría no aceptamos salir a ningún servicio espiritual en las noches, salvo que realmente conozcas a las personas".

Aunque no viven con miedo –manifestó- si tienen más precaución en sus actividades.

A la fecha –refirió- donde hay más problemas es en la parte sur del Estado, por la colindancia con Guerrero y los problemas entre ciertos grupos:

"Afortunadamente hemos sido respetuosos pero hemos visto como se ha ido la gente, hay lugares que tenían 8 mil habitantes y hoy tienen 5 mil; muchos se han salido".

Afirmó que los sacerdotes se dedican a lo suyo pero los conocen porque hay "halcones" que los están vigilando, pero "hay respeto y no hemos tenido mayor problema".

Si bien en la Diócesis de Toluca no han tenido necesidad de cambiar a algún sacerdote –aclaró- en otras sedes sí lo han tenido que hacer por seguridad.

Por otra parte, monseñor refirió que en las últimas dos semanas han registrado más de 30 casos de extorsión telefónica: "piden dinero y quieren negociar para que nos 'cuiden' lo cual es falso".

Muchas de estas llamadas –refirió- provienen de grupos de Guadalajara, aunque también hay gente que se hace pasar como miembro de un grupo delincuencial y pide que les depositen en diferentes cuentas. "Afortunadamente no hemos caído".

LC