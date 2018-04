Ansiedad aumenta 75% en los últimos cinco años en México

Ecatepec

Con base en estudios realizados por la Secretaría de Salud y Salud Mental a nivel nacional, el incremento de los casos de ansiedad es de 75 por ciento en los últimos cinco años, esto debido a factores externos que no solo tiene que ver con el incremento de los índices de delincuencia, sino con la contaminación, la economía y el entorno social, así como laboral, aseguraron especialistas.

Según datos de la última Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiatría en nuestro país, 28.6 por ciento de la población adulta padecerá algún trastorno mental en su vida, estando entre los más relevantes los de ansiedad (14.3 por ciento), por consumo de sustancias (9.2 por ciento) y afectivos (9.1 por ciento).

En entrevista, la tanatóloga y grafóloga, Gabriela Fernández Salazar dijo que los medios de comunicación también influyen en el estado de ánimo de las personas, pues el hecho de escuchar toda la violencia que hay detonan el grado de ansiedad y algunos otros factores secundarios como es el miedo, "el miedo hasta salir a la calle".

Aclaró que los estudios de medición que hicieron en coordinación la Secretaría de Salud y la de Salud Mental se aplican cada cinco años y en el último resultó que los padecimientos de ansiedad y depresión aumentaron en 75 por ciento, derivado de los factores externos.

Fernández Salazar resaltó que de cada 10 personas 7.5 ya padecen ansiedad, "lo más alarmante de esta situación es que ya la padece la niñez".

Explicó que los síntomas se pueden detectar en los infantes cuando empiezan a ser agresivos y añadió que esto no es por el bombardeo que hay para ellos en los medios de comunicación, "incluso por las caricaturas que ya son más violentas", sino que empiezan a ser agresivos como un medio de autodefensa.

Especificó que en los adultos puede detectarse cuando presentan sudación en las manos, se muerden las uñas, se arrancan el cabello, y cuando no pueden estar en un solo lugar, "es decir a pesar de que no tengan prisa para ir a algún lado, ahora caminan rápidamente, asisten a una reunión de amigos y ya se quieren ir, están en el trabajo y también quieren retirarse aunque no haya motivo, están con la familia y lo mismo se quieren ir".

La terapeuta manifestó: "ya hay un sentido de alerta en cuestiones de salud mental, porque ya se está tipificando incluso como una patología".

Consultada sobre las recomendaciones hacia la población para evitar caer en situaciones del ansiedad advirtió: "pues en estos momentos como no podemos cambiar el entorno, la forma en que nosotros estamos trabajando la ansiedad es por medio de hipnosis clínica, es decir entrar al inconsciente del ser humano, aunque la parte consiente no nos entienda, pero definitivamente no hay otra manera más precisa y rápida de quitar esto o reprogramar la conducta".

Destacó que aunque al paciente se le den algunas directrices o ejercicios para manejarlo como respiración y otras cosas no están funcionando, "lo único que nos está funcionando ahora es la hipnosis clínica".

Agregó también que cada persona debe reprogramar su mente, es decir sí se da cuenta que va caminando muy rápido, reflexionar sobre esto para que no viva tan aceleradamente y pensar "porque camino tan rápido sino voy a ningún lado, hacerse más tolerante para poder estar más tiempo en los lugares a donde va, sobre todo, sino tiene otro sitio a donde ir, dedicándose más espacios y disfrutar los momentos en familia, con amigos, o hasta en su propio trabajo".

Consultada sobre qué tanto tiene que ver la cuestión económica en que el padecimiento de ansiedad haya aumentado tanto en los últimos cinco años, la especialista mencionó que se trata de un factor secundario, así como la contaminación por el exceso de plomo que ahora hay en el medio ambiente, "ahora nuestro cerebro ya no está generando tanta dopamina y endorfina por esas causas externas y por las preocupaciones de todo tipo, incluidas las económicas".

Reiteró que la principal recomendación para todos es que "tratemos de reprogramarnos, para hacernos un poco más conscientes de lo que estamos sintiendo, primeramente ubicar los sentimientos y las emociones, porque a veces vamos creyendo que estamos enojados, cuando a lo mejor estamos tristes, hay que 'autoterapearnos' para ver lo que sentimos e identificar las emociones, para que cuando lleguemos a identificar la ansiedad, la podamos trabajar y determinar el proceso que cada uno debe llevar", concluyó.

