A 4 años de Ingrid, aún familias esperan apoyo

A cuatro años de la declaratoria de emergencia emitida por la Secretaría de Gobernación tras las lluvias que se registraron en la zona ante la cercanía del huracán Ingrid, familias de Tampico y Ciudad Madero continúan sin recibir el apoyo prometido.

En el año 2013, se anunció oficialmente a través de la página de Internet de la Segob un apoyo del Fondo Nacional de Desastres por un monto de 907.8 millones de pesos para ser destinado a 507 municipios que se vieron afectados en un total de 19 estados.

A Tamaulipas le corresponderían 89.5 millones de pesos, de los cuales se destinaron de forma inmediata recursos para la adquisición de medicamentos, despensas, cobijas, colchonetas, herramienta y limpieza.

Sin embargo, quedaron pendientes apoyos económicos para familias a fin de que pudieran recuperar una parte de los bienes que perdieron.

En septiembre de 2013, debido al desborde de canales y el acumulamiento de agua en sectores bajos, en Tampico se dio un reporte de 60 colonias y 3 mil 100 familias afectadas; en Ciudad Madero, el daño fue de 42 colonias y 25 mil personas dañadas.

En el puerto, justo en la colonia Vicente Guerrero en el sector Moscú, existe un buen número de familias que resultaron damnificadas, entre ellas se encuentra la señora Olga Sánchez, quien habita sobre la calle Lirio; comentó que cada vez que llueve es de las primeras en salir debido a que el agua comienza a salir, pero recuerda que en el 2013, las lluvias la hicieron salir de su casa, que es de madera y por el agua ésta se picó y las autoridades le prometieron que la iban a ayudar para que reparara la vivienda con recursos del Fonden, sin embargo, actualmente sigue esperando que llegue el apoyo.

"Hace cuatro años que el agua subió y tuvimos que salir en lancha, pero debido a que mi casa es de madera, el piso se sumió y la madera comenzó como a picarse, yo les pedí que de perdido me dieran madera usada, pero no regresaron. Tomaron fotos y datos, prometieron el apoyo, como parte del Fonden, pero nunca llegó la ayuda", indicó. También la señora María Cervantes, de ese mismo sector pero de la calle Ricardo Ortiz, recuerda que llegaron personas a pedir información y tomar fotos de los muebles dañados, pero ya no volvieron.

"En aquella ocasión, hace cuatro años y posteriormente en las lluvias atípicas de noviembre se nos mojaron varios muebles y no hubo de otra que sacarlos a secar y seguirlos ocupando, porque a pesar que nos dijeron que iba a llegar ayuda, al momento no han regresado ni para la ayuda del 2013 ni para la del año pasado" , mencionó.

En el caso de la urbe petrolera, la señora Nora Gutiérrez, habitante de la colonia Hipodrómo que habita sobre la calle Jiménez, indicó "cada vez que se inunda es lo mismo, nos dicen que nos van ayudar, vienen, toman fotos, pero nunca regresan. A nosotros aquí siempre se nos mojan nuestros muebles, el año pasado fue lo peor".

Recuerda que la inundación de hace un año, dejó peores pérdidas, porque fue acompañado de derrame de petróleo, el cual manchó todo, hasta las paredes.

Por su parte Silvia Hernández, comentó que la colonia Hipodrómo es siempre la que tiene la mayor afectación, recuerda "cada lluvia a nosotros nos pone bajo el agua, pero hasta el momento por parte del programa (Fonden) no ha llegado nada. Han venido a tomar fotos y a censar, porque hemos perdido todo, pero somos nosotros quienes tenemos que levantarnos solos", agregó.





