Anorexia y bulimia, una lucha contra la culpa

Guadalajara

Más allá del misterio por el origen de la anorexia y la bulimia, Kristene Doyle, directora del Instituto Albert Ellis de Nueva York, resaltó que contrarrestar estos trastornos de la conducta alimentaria es una lucha contra la culpa: la del paciente y la que experimentan los padres de familia cuando descubren el problema en sus hijos, la mayoría adolescentes, casi niños.



“La anorexia es un trastorno típicamente de adolescentes, la bulimia puede comenzar más tarde, pero en anorexia vemos estos trastornos alimenticios en personas cada vez más jóvenes, alrededor de los 16 años e incluso en personas de menor edad”, apuntó la especialista en terapia racional-cognitiva, experta internacional e investigadora destacada en la materia.



Entrevistada en el marco del Congreso Internacional de Psicología, celebrado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el cual culminó ayer, Doyle describió que la anorexia empieza con la insatisfacción del propio cuerpo, con dietas y otras conductas para adelgazar… y puede afectar a cualquier individuo.



En tanto, la bulimia nerviosa se caracteriza por periodos en que se come compulsivamente, los llamados atracones, para luego experimentar una gran culpa. La persona come pero luego vomita, una conducta que está totalmente fuera de su control. Además estos atracones pueden preceder a la anorexia.



“Desafortunadamente no respeta clases sociales, ni raza ni religión”, mencionó.Lo anterior echa por tierra la creencia generalizada en nuestro medio de que la anorexia es un trastorno exclusivo de niñas ricas.



Sin existir registros precisos, la literatura médica estima que a nivel mundial padecen estos trastornos el 2.8 por ciento de mujeres y el 0.9 por ciento de hombres. En México, especialistas reportan un aumento de 300 a 700 por ciento de casos en la última década, según la fuente consultada.



La doctora Doyle apuntó que en un gran porcentaje los desórdenes alimenticios tienen un origen genético: entre 50 y 80 por ciento de los casos. “La composición cerebral en los adolescentes con estos trastornos es diferente que el de otros adolescentes que no lo tienen. Si bien el impacto psicosocial dispara esta predisposición genética”.



Culpar a los padres de familia es un error muy común y un problema muy grande al tratar la bulimia y la anorexia que no es saludable. “Los papás dicen ‘si tan sólo ella comiera o si tan sólo él comiera’… El problema no es que coma o no, sino la manera en que su hijo se siente acerca de comer, acerca de su cuerpo. Un factor importante al que se debe mirar es al valor, a la autoevaluación que la persona tiene sobre su peso y su cuerpo”, expuso Doyle.



Por otra parte, descubrir que un adolescente sufre un trastorno alimenticio no necesariamente es por desinterés de los padres, pues quien sufre de anorexia nerviosa mientras más baja de peso más busca ocultar cómo está y suelen esconderse en ropas cada vez más holgadas; son muy cuidadosos al ir al baño y vomitar para que no se den cuenta los demás, hasta que ya es muy evidente su deterioro físico. “Yo he visto pacientes que llegan a mi consulta cuando ya parecen un fantasma”, comentó, tras recomendar que sin culparse, los papás deben estar atentos a los hábitos de alimentación de los hijos, antes de llegar a grados extremos.



Los desórdenes alimenticios pueden causar severos daños a la salud e incluso llevar a la muerte. “Las personas con anorexia tienen el mayor factor de riesgo de mortalidad, entre quienes padecen trastornos de salud mental, entre 15 y 30 por ciento”, refirió, ya que sufren depresión severa y esto aumenta el riesgo de suicidio.



De hecho, se debe tratar primero la depresión y luego el trastorno alimenticio. El tratamiento puede por tanto requerir de abordaje con fármacos antidepresivos. Prozac es la droga indicada cuando hay depresión clínicamente probada, resaltó, pero eso no quiere decir que todos los pacientes con anorexia la requieran. En bulimia se puede utilizar medicación, por lo general nocturna, para inhibir el vómito.



La investigadora de los trastornos alimenticios indicó que el manejo de los chicos con anorexia puede ser ambulatorio y en algunos casos es necesario el internamiento en hospital o clínica certificada en su manejo, sobre todo ante casos severos de desnutrición. Sin embargo en este punto, la entrevistada aconsejó evitar que se recurra a la terapia de grupo durante las primeras sesiones, ya que al compartir experiencias, un adolescente puede aprender más trucos de sus compañeros.



La especialista impulsa la terapia cognitiva conductual como el tratamiento más efectivo para abordar los trastornos alimenticios. Ésta se propone logra que el individuo se acepte tal y como es, lo que no significa que le gusten todos los aspectos su persona. Señaló que es muy importante ayudarlos a no confundirse con los estereotipos sociales. Los adolescentes piensan: ‘estoy delgado, estoy bien. Tengo sobrepeso, estoy mal’, ‘tengo un buen trabajo, soy exitoso, no lo tengo, fracasé’. Estas creencias deben ser modificadas.



En cuanto a la duración de este tratamiento, la doctora Kristene Doyle señaló que en el caso de la bulimia se requieren de 15 a veinte sesiones de terapia cognitiva conductual, la cual es estructurada, para ver resultados positivos. En el caso de la anorexia, se necesita que la persona llegue a un peso establecido, por lo que se puede requerir el doble de sesiones. “Entre el 50 y 60 por ciento de los casos tenemos resultados son positivos que duran alrededor de cinco años, es el mejor tratamiento que hay hasta ahora, el cognitivo conductual”, sostuvo, tras acotar que está consciente de que falta por investigar y hacer más por estos pacientes.



-¿Se cura la anorexia? A la pregunta, la entrevistada respondió contundente que “hablar de una cura es complicado, pero sí hay un tratamiento efectivo para este trastorno”.



Finalmente, el mensaje para los padres y madres mexicanos es que es normal que experimenten sentimientos de culpabilidad, de gran miedo y de enojo, pero “no se deben de culpar, al contrario, sepan que son parte fundamental en el tratamiento de los adolescentes y los niños y deben involucrarse en la terapia familiar que funciona en pacientes adolescentes, no en adultos”.



Claves

Anorexia y bulimia



La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria.



Se presenta generalmente en adolescentes y jóvenes antes de los 25 años y es más común en mujeres.



Se caracteriza por un rechazo sistemático de los alimentos y el miedo intenso a aumentar de peso, incluso cuando están por debajo de lo recomendado para su edad y estatura.



La anorexia conduce al adelgazamiento extremo, suele ir acompañado de vómitos provocados y otras conductas extremas para adelgazar y a la desaparición de la menstruación.



En su origen hay factores genéticos y hormonales, pero el impacto del contexto social y la presión psicosocial por cuerpos muy delgados son un disparador determinante.



La bulimia es un trastorno alimentario que se caracteriza por periodos en que se come compulsivamente, los llamados “atracones”, seguidos de periodos de culpabilidad y malestar que orillan a la personas a inducirse el vómito.



La bulimia de inicio no suele provocar grandes alteraciones del peso, pero puede ser la antesala de la anorexia.



Muchas personas padecen ambos desórdenes.



Factores de riesgo:

Estar preocupado constantemente por el peso y la figura

Tener una imagen negativa de sí mismo

Haber presentado un trastorno de ansiedad en la niñez

Tener problemas alimentarios durante la primera infancia



Tratamiento:

En caso de depresión se requiere resolver previamente este padecimiento



Según el caso se pueden prescribir medicamentos



La terapia cognitiva conductual se propone como el tratamiento más eficaz por el Instituto Albert Ellisde Nueva York, a través de sesiones de intervención psicológica estructuradas.



SRN