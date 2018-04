Autorizan a animalistas campañas de esterilizaciones

Torreón, Coahuila

Integrantes de la Red Animalista de La Laguna, llevarán a cabo el próximo domingo 22 de abril la segunda campaña de esterilización, luego de presentar el oficio al Secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara y a los regidores de la Comisión de Salud.

Martha Téllez, integrante de la Red Animalista, manifestó que una vez que se les pidió presentar la solicitud a la Dirección de Salud y a los regidores, ya se establecieron acuerdos, por lo que confían en que no tendrán problemas durante el desarrollo de la campaña.

70 esterilizaciones se contemplan llevar a cabo durante la campaña el próximo domingo en las colonias del oriente de la ciudad de Torreón.



"Sergio Lara me dijo que no había ningún problema, que ahí hubo una falta de comunicación por parte de ellos y lo único que nos pide es que no molestamos a los vecinos y las cosas se hagan como deben de ser".

Señaló que independientemente de que la autorización se haya dado por parte del Secretario del Ayuntamiento, duplicará permisos y se hará llegar este martes el oficio al Director de Salud y a la comisión.

Indicó que la campaña será con el apoyo de los vecinos de Sol de Oriente, quienes facilitarán una vivienda, energía eléctrica y agua, además de que se contará con uno de los dos quirófanos móviles que fueron donados a las Asociaciones del Estado de Coahuila durante la pasada administración.

Explicó que la unidad se encuentra en la ciudad de Saltillo, debido a que el uso es para todas las asociaciones y la usarán para las esterilizaciones del próximo domingo.

"Son quirófanos móviles para todo Coahuila y se les dio a dos asociaciones legalmente constituidas y nosotros nada más tenemos que hacer la solicitud formal para que nos las faciliten, nada más hay que ir por ella a Saltillo".