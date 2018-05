Promete AMLO Línea 4 del tren, en Tlajomulco

Guadalajara

Miles de almas bajo el sol, adultos, jóvenes y niños que alzaban banderas en el aire y preparaban sus voces para soltar gritos de apoyo a quien buscan sea su próximo presidente: Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien este domingo llegó a Tlajomulco a exponer a los 8 mil asistentes que lo acompañaron sus propuestas, y a comprometerse con la creación de la Línea 4 del Tren Ligero, que llegue al municipio al sur de la metrópoli.

El Chivabarrio en Chulavista, fue el sitio que albergó al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, quien llegó acompañado de Marcelo Ebrard, su coordinador de campaña; Alberto Uribe, ex emecista que se unió a sus filas; Carlos Lomelí, su candidato a gobernador; y de Miguel León Corrales, quien busca la alcaldía en Tlajo.

Desde temprana hora, el centro multidisciplinario comenzó a llenarse de simpatizantes. La cita era a las 18:30 horas. AMLO, quien durante el día ya había recorrido los municipios de Jocotepec y Ciudad Guzmán, llegó a Chulavista alrededor de media hora después.

En el escenario, montado bajo un gran toldo blanco que algunos seguidores del movimiento de Andrés Manuel alcanzaron a aprovechar, se comenzaron a calentar motores para la llegada del candidato. Un grupo de chicas de Morena que bailaron la canción que representa a dicho partido, le dio la bienvenida a Andrés Manuel y acompañantes.

Bastó con que López Obrador subiera las primeras escaleras del estrado para desatar una ola de gritos eufóricos, como si se tratara de una súper estrella y no de un hombre que busca gobernar el país. Apenas pisó el escenario y los miles de simpatizantes comenzaron a gritarle “presidente” al unísono. Porra que continuó intermitentemente a lo largo de su discurso y lograba interrumpir por momentos a AMLO.

"No me identifico con Alfaro. Porque vale más hablar claro, no me gustan las medias tintas, mi pecho no es bodega, siempre sigo lo que pienso", dijo Andrés Manuel en los primeros minutos de su discurso. Aunque no se tomó el tiempo para referirse a las acusaciones hechas a Carlos Lomelí por sobrevender precio de medicamentos a Pensiones del Estado, a través de una de sus empresas.

Luego abordó el panorama nacional y refrendó compromisos. Prometió democracia en el país y terminar con los fraudes electorales e imposiciones. Afirmó que durante su sexenio va a limpiar la corrupción, y muestra de ello, señaló es que es un hombre “terco y necio”, al que ya se le “metió en la cabeza que vamos a acabar con la corrupción y se va a acabar la robadera… Me canso ganso", dijo y desató risas entre las miles de almas.

Reiteró que se bajará el sueldo y a cambio subirá el de los trabajadores, y que no habrá aumento a impuestos ni a las gasolinas.

En el panorama local dijo: “Nos vamos a volver a encontrar aquí en Tlajomulco. Tengo aquí en la cabeza los compromisos generales y los específicos. He procurados ser cauteloso y no decir ‘voy a hacer un puente, pero si no hay río, haremos el río’ eso es demagogia (…) y ya me comprometí aquí, me comprometieron, y acepto el compromiso, el Tren Ligero (Línea 4) lo vamos a hacer de manera conjunta”, afirmó.

Esas y otras propuestas que hacían que los presentes asintieran con la cabeza y gritaran y aplaudieran, fueron parte del discurso de López Obrador, hombre que lidera las encuestas en cuanto a preferencia de voto en México, y que demostró una vez más que en esta elección, en Jalisco ha logrado la captar la atención de los votantes como no lo puso hacer en elecciones anteriores.



Buscan un mejor Tlajomulco

En el encuentro con AMLO, el candidato a alcalde de Tlajomulco por Morena, Miguel León Corrales, se comprometió con los pobladores de la demarcación a frenar los permisos a fraccionamientos, hasta recuperar “la dignidad y la calidad de vida” en los que ya se tienen.

Propuso un sistema de captación de agua de lluvia en cada conjunto habitacional, para así evitar inundaciones, y mejorar también la calidad del aire, pues detalló que solamente una semana del año se respira aire puro en la demarcación.

