Se dividen zapopanos ante nueva cara del Andador 20 de Noviembre

Guadalajara

A toda marcha continuaban ayer los trabajos de remodelación del Andador 20 de Noviembre, en el centro histórico del municipio Zapopan, mismos que deberán concluirse en breve para presentar a los zapopanos la nueva cara de este paseo peatonal el próximo sábado.



Los vecinos, incluidos comerciantes, visitantes asiduos y los pocos residentes que todavía habitan el lugar, esperaban resignados el cambio de las últimas banquetas y algunos detalles, para dejar atrás el ruido de la maquinaria y el polvorín provocado por las obras en los últimos meses y olvidar el sacrificio impuesto en aras de una ‘nueva imagen’ del andador, que a los primeros casi les cuesta irse a quiebra –afirman que la clientela bajó- y a los últimos les robó la paz (y el fin de semana pasado también el sueño pues los trabajos se prolongaron por la noche).



A don José Ignacio Jiménez, dueño de la emblemática cerrajería que abrió sus puertas hace 44 años en el mismo local que ocupa ahora, no le agradó el cambio de piso. “Es demasiado claro, demasiado brillante, y aparte de que molesta a la vista, se olvidaron de preguntarnos a nosotros los que padecemos las lluvias”, dice, apuntando al ribete de cinco centímetros que el jefe de obra mandó colocar al ingreso del local, para evitar que agua se metiera a los viejos negocios que están abajo del nivel de calle.



El cerrajero y contador ha atestiguado cuatro o cinco remodelaciones del andador. El adoquín que quitaron “aún estaba en muy buenas condiciones” y era mejor: más obscuro y vaporoso, por lo que permitía la infiltración, dice. Ahora lo ‘lisito’ del piso ha servido para dar pie a un par de accidentes de transeúntes y para atraer a jóvenes en patinetas. Sus clientes, dos varones y una joven que trabajan por la zona, opinaron que la calle luce bien, pero faltan árboles. Les gustan las tarimas colocadas para presentar artistas. Don José esperan no se usen como ‘skato-pistas’.



Al doctor José Farías, fundador del consultorio dental que funciona hace 54 años, sí le agrada la remodelación. “Estamos contentos como quedó y porque ya pasamos todo. Tuvimos pocos pacientes porque estaba todo escarbado, pero ahorita ya quedó bien. Lo que me gustaría es una poda estética de los árboles, para que luzca más todo”, apuntó, tras recordar que esta vía era llamada la ‘calle ancha’. Del Festival en honor de este andador, responde “no nos han invitado”. A don José Ignacio tampoco, pero se enteró por las noticias en la radio. Al final le gustaría que la remodelada sea para bien y que la gente disfrute al caminarlo antes de llegar a la Basílica de Zapopan.



Festival andador

El gobierno municipal se prepara para celebrar el Festival Andador el próximo sábado 11 de noviembre, que promete actividades culturales, un área gastronómica decorada con mil 500 papalotes y la exposición escultórica del artista Alejandro Velasco Mancera, integrada por tres piezas de bronce que serán exhibidas por un año en la Plaza de las Américas, obras realizadas en 2016 e inspiradas en personajes mitológicos.



La invitación es a recorrer el Andador 20 de Noviembre a partir de la una de la tarde y a disfrutar de la música de 727, Álvaro Abitia, Andrés Correa, Adriana Santiago, Tohtem y el espectáculo Tierra de Fuego.





SRN