Busca a su hijo desde hace 7 años; pide apoyo a fiscal

Monterrey

Con 83 años, luego de salir de una embolia y con problemas en el pulmón, don Ernesto Vidal Negrete acudió hasta la oficina del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero para exigir una respuesta por la desaparición de su hijo hace siete años.

Fue el 11 de abril de 2011 cuando Ernesto Efraín Vidal Flores, de 27 años, quien estaba por titularse de la carrera de Criminología, fue visto por última vez en la estación Hospital del Metro, en la colonia Mitras Centro, de donde es vecino.

Han pasado 7 años desde que inició una pesadilla para don Ernesto, pues ninguna autoridad ha podido encontrar a su hijo.

Por ello, en este aniversario de su desaparición fue a dejarle un escrito al Fiscal General para que nombre un fiscal especial para que su familiar sea buscado y encontrado.

"Tengo un fiscal que se está ocupando de mi asunto, pero no me ha dicho nada nuevo, vengo a dejarle este escrito al fiscal Guerrero para que ya no le den largas al asunto de desaparición de mi hijo.

"Quiero una respuesta... lo malo de los grupos es cuando se hacen asociación civil y de ahí dejan de buscar a los desaparecidos", señaló.