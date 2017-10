Anuncian la ampliación del Cereso de Apodaca

Monterrey

Durante su Segundo Informe, el gobernador Jaime Rodríguez solicitó modificar la ley para poder hacer campaña electoral y gobernar al mismo tiempo; dijo que los elementos de Fuerza Civil se fajaron al contener los disturbios en el penal de Cadereyta, aplicando el “principio de autoridad”, luego de que se recurriera a la fuerza letal.

Expresó que los disturbios en los penales se deben a que la Procuraduría de Justicia ha logrado la detención de 600 delincuentes en los últimos tres meses.

Durante su discurso, emitido cerca del final del evento, dijo que esas detenciones provocaron hacinamiento en los Centros de Readaptación Social (Cereso), por lo que anunció que iniciarán ya el proyecto de ampliación del penal de Apodaca con mil celdas más.

“Démosle un aplauso a Fuerza Civil porque se la fajaron, porque hicieron lo que tenían que hacer y porque defendieron en cierta medida el principio de autoridad; me duele y sé que esas familias sufren aunque sus hijos estaban purgando una condena o por condenarla (sic)”.

“Hemos decidido en el Gabinete reducir gastos y en la primera semana de noviembre empezaremos la ampliación del penal de Apodaca para tener mejores condiciones y tendremos alrededor de mil espacios mejores para que no tengamos el hacinamiento que hoy tenemos”, dijo.

Pidió además que los diputados federales ya no paren la aprobación de la Ley de Seguridad Interna, pues considera que es muy importante porque otorga al Ejército y a la Marina las facultades para combatir a la delincuencia.

Jaime Rodríguez consideró que se debe de cambiar la Ley Electoral para que los servidores públicos que se pretendan reelegir, puedan gobernar y hacer campaña electoral al mismo tiempo.

“Hay que hacer una nueva ruta de trabajo (para) el año que entra porque tendremos limitaciones por la ley, creo que hay que cambiar esa ley, yo no sé por qué se tiene que limitar al gobernante de no hacer actividades en tiempos electorales, eso no está bien porque inmovilizamos al país.

Por otra parte el gobernador anunció la compra de más unidades para la Ecovía, el fin de la requisa a este sistema de transporte, y la adquisición de patrullas para el inicio de operaciones de la Guardia Civil, que será integrada por la generación de la Universidad de Ciencias de la Seguridad que está por graduarse.

Sin abundar sobre montos de inversión, el mandatario estatal, dijo que a fin de mes tendrían los nuevos camiones del BRT y que el próximo sábado anunciarían todo lo relacionado con la Guardia Civil, la cual se destinará a la zona poniente de Monterrey, “porque es la zona más grande”.

El evento se realizó en el Gimnasio Nuevo León, donde se montó un escenario con una pantalla. Al lugar acudieron cerca de 5 mil personas, sin embargo, se pudieron observar lugares vacíos en las gradas.

El mensaje se presentó mediante diferentes videos y testimonios, siendo conducido por una joven, quien no fue introducida al público.

Entre las temáticas abordadas están la reducción del déficiti y la deuda, la economía y la seguridad .

Se citaron hechos del año pasado, como fue el proceso penal contra 33 funcionarios de la administración de Rodrigo Medina de la Cruz, además de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes.

Jaime Rodríguez anunció como un logro de su gobierno la eliminación, a partir del próximo año, del impuesto de tenencia vehicular, sin embargo los diputados del Congreso del Estado fueron quienes eliminaron ese cobro, de manera gradual.

