Admiten amparo contra el alza en tarifa de camiones

Monterrey

Aunque aún no se resuelve el asunto de fondo, ya se admitió el juicio de amparo contra el aumento a la tarifa de transporte tramitado por el colectivo Únete Pueblo el pasado 18 de diciembre del 2017.

El documento en posesión de MILENIO Monterrey señala que el expediente 2196/2017 fue admitido y se encuentra en trámite en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado.

Cabe recordar que el juicio fue interpuesto debido a que el Consejo Estatal del Transporte no está integrado por tres usuarios de la sociedad civil, tal como establece la ley, por lo que cualquier acuerdo que emane del Pleno es ilegal, según Rocío Montalvo, vocera de Únete Pueblo.

Esto quiere decir que, en caso de que la Agencia Estatal del Transporte (AET) convoque a una nueva sesión del Pleno del Consejo Estatal del Transporte para avalar un posible aumento a la tarifa de las rutas y taxis, cabría una suspensión provisional de amparo que anule los acuerdos de la reunión, señaló.

“Se admitió el amparo en el sentido de que nosotros estamos denunciando que no hay representación de los usuarios en el Consejo, sin embargo, la suspensión no se ha otorgado porque tendría que sesionar o convocar el Consejo nuevamente”, dijo.

El pasado 20 de diciembre estaba programada la sesión del Consejo Estatal del Transporte, donde se votaría el aumento de un peso al pasaje, pero el Gobierno del Estado canceló la reunión y esto evitó que procediera la suspensión de amparo, advirtió Montalvo.

“Como ellos desecharon la convocatoria, no sé si recordarás el día que metimos el amparo ellos iban a tener la reunión después, a los dos días si se hubiera llevado a cabo eso (la reunión), se suspenden todos los acuerdos.

“Está prevenido el gobierno, de que sí esto llega a sesionar esto se suspende a menos de que haya una convocatoria formal para los usuarios, o sea si ellos cumplen en lanzar la convocatoria, esta convocatoria debe durar 90 días y luego una integración (de los usuarios al Consejo)”, mencionó.

Al momento no existe ninguna suspensión provisional para ninguna de las partes, debido a que no existe un daño, no obstante, Montalvo adelantó que si el Consejo vuelve a convocar ampliarían la demanda del juicio de amparo y pedirían que se suspenda la sesión.

Finalmente expuso que el juicio de amparo tardaría aproximadamente seis meses en resolverse y en caso de que les concedan la suspensión definitiva el Gobierno estatal se vería obligado a convocar a los tres usuarios del transporte para que integren el Consejo.

Montalvo agregó que el gobernador interino Manuel González se comprometió verbalmente a lanzar la convocatoria de los usuarios y acordaron reunirse la primera semana de enero para revisar los detalles de la misma.

Después de esa plática nunca los volvieron a contactar y Manuel González anunció que modificarían la ley para eliminar estos candados, por lo que Rocío Montalvo consideró que estas pláticas fueron más bien una distracción y “prefieren estar prevenidos”.

Exigen aclarar diversas anomalías de la Ecovía

Únete Pueblo exigió al Gobierno del Estado aclarar diversas anomalías en el servicio de la Ecovía, luego de que MILENIO Monterrey publicara que operan 80 unidades diarias pese a que el ahora gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, se comprometió hace un año a que habría 150 camiones en el 2018.

En noviembre del 2017 Únete Pueblo tramitó un juicio de inconformidad y un recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León debido a que el Gobierno estatal no entregó información sobre los ingresos e inversiones de la Ecovía durante el año que estuvo en requisa.

Rocío Montalvo, vocera de la ONG, consideró que el Estado ha actuado bajo la simulación y por ello no quiere rendir cuentas a los ciudadanos.

Argumentó que han cuestionado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, responsable directa de la operación de la Ecovía, sobre diversas anomalías pero no han encontrado respuesta.

“Creemos que la requisa fue más un acto mediático, pues ya visiblemente hay mucha opacidad en ese sentido y si a eso anexamos que la tarifa es totalmente excesiva”, señaló.