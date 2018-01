Ayuntamiento no ha sido notificado sobre amparo de empresario

Guadalajara

Tras darse a conocer un amparo definitivo que el tribunal colegiado otorgó al ciudadano Gustavo Ruiz Velasco, para que regrese la concesión de un restaurante en la Plaza de los Mariachis, la cual fue “recuperada” el año pasado por el Gobierno de Guadalajara, ésta última instancia señala que no ha sido notificada sobre dicha resolución.

La resolución fue dada a conocer por el beneficiado, no obstante, el ayuntamiento de Guadalajara, a través de la síndico Barbará Casillas, dio a conocer que no han sido notificados del mismo, además de que en un supuesto caso de que así ocurra, el particular aun debería seguir procesos para obtener un permiso para el uso de esta plaza, lo cual aseguró, no le otorgarán debido a que el giro de bebidas alcohólicas no está permitido y hay un uso de suelo en los planes parciales que deberá respetarse, por lo que no será sencillo que la plaza sea utilizada de la forma en que se hizo previó a 2016.

El último acuerdo entre el particular y la autoridad, se firmó en 2009, este, por 30 años que permitían el uso de la tradicional plaza en dónde fue instalado un restaurante, y a cambio, el ciudadano beneficiado debía invertir 8.3 millones de pesos en obras diversas para el mantenimiento y cuidado del lugar, cosa que asegura haber cumplido, incluso superado, al llegar a los diez millones.

Ese acuerdo es el que Gustavo Ruiz pidió cumplimiento luego de que el 06 de enero de 2016, como parte de los operativos para ordenar el comercio en Guadalajara, la Plaza de los Mariachis fue abordada por inspectores del ayuntamiento tapatío, que “liberaron”, según lo informarían más tarde, este corredor donde en total se decomisaron 289 mesas, 134 sillas, 12 puestos, 88 vallas metálicas, asadores, freidoras, cilindros de gas, toldos, un refrigerador, maceteros y un par de esculturas metálicas.

El amparo además de restablecer la concesión, obliga a que los bienes que fueron decomisados, le sean devueltos por el gobierno tapatío.

