'En veremos' amparo ante ex empleados de Lerdo

Ante la falta de respuesta por parte del Congreso del Estado de Durango sobre la solicitud de un crédito bancario para el pago a ex trabajadores, la alcaldesa María Luisa González Achem, dijo que tendrá que valorar la posibilidad del amparo ante la Comisión de Hacienda.

“Tendríamos que hablar y valorar, finalmente los congresos tienen su tiempo de sesión y dictamen”, enfatizó.

Para González Achem, la falta de una respuesta por parte del Congreso, hasta el momento no perjudica en el caso del los ex empleados, pues aunque no tienen el recurso suficiente para pagar los alrededor de 145 millones de pesos a los 74 ex empleados, existe interés de llevar a cabo negociaciones.

Por el momento se están dando acercamientos y esta semana iniciarán con el proceso de negociación entre 5 a 6 ex trabajadores para definir su liquidación.

Ante esto llamó a negociar, a quienes aún están en la espera de su liquidación, pues hay interés de dejar en ceros y solucionar de forma definitiva el adeudo de la Administración Municipal.

Agregó que estos pagos, sin duda afectarán al municipio pues se dejará de hacer obra pública, además de afectar a servicios públicos.

Por lo pronto está en análisis el parque vehicular para destinarlo al pago de la deuda, señaló que entre la chatarra automovilística que tiene el municipio asciende a 350 mil pesos. Además falta aún contabilizar bienes inmuebles.