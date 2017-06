Cuide a su perro de las mordidas… ¡de moscas!

Guadalajara

Cualquier descuido a la hora de cocinar o dejar una bolsa de basura puede generar la presencia de moscas. Este insecto provoca molestia entre los humanos, y aunque no lo creamos, no sólo incómoda sino también genera heridas a los animales de compañía, principalmente a los perros.

"En esta temporada que hay muchas moscas en sobre población y las moscas comienzan a meterse a las casas y un lugar en lo que los perros pueden verse afectados son las orejas", expuso Miriam Lemus, coordinadora de la carrera de Veterinaria en la Universidad Cuauhtémoc.

Usted leyó bien, las moscas prefieren llegar a los oídos de los canes. Suelen acercarse en la orilla de la oreja para morderlas por lo que la sobrepoblación de estos insectos puede provocar que los animales registren heridas. Al haber sangre y costras más insectos se verán atraídos por dicha parte del animal.

Las razas mayormente afectadas por las moscas son aquellas que tienen las orejas paradas como lo son: los diferentes estilos del Pastor, aquellos que tienen cirugía de oreja como lo son los Pitbull. Aunque el sitio más dañado por las moscas es el sentido, el insecto puede afectar alguna otra herida de cirugía o provocada por otra situación distinta. También son afectados aquellos que se encuentran en el campo, ranchos, o en áreas abiertas como el patio. "Ellos se sacuden y las espantan pero las moscas regresan y a veces los animales no sienten y cuando ya traen alguna costra, por ejemplo se empiezan a hacer mordiditas se les hace costra y sienten menos y atraen más", agregó la especialista.

Dichas picaduras no sólo quedan en heridas y costras. Esto puede generar infecciones en el oído. Además la oreja puede ser el sitio seleccionado para que las moscas pongan sus huevecillos.

Al percatarse de dichas heridas es necesario que un veterinario atienda al animal para que se proceda con una limpieza para posteriormente proceder a una desinfección y recetar un antibiótico que ayude a la curación. Además es necesario la utilización de un repelente, este para evitar las mordeduras pero también para generar las condiciones de curación.

"No debería de ser complicado detectar si nosotros tenemos contacto con los animales, como te digo, los que desgraciadamente lo llegan a presentar son perros que están en el patio o son perros que están en el rancho y no nos damos cuenta a qué hora tienen tanta mosca parada en la oreja y te das cuenta cuando ya está el daño", afirmó la especialista.

Ante tal situación, se recomienda no dejar al can en un lugar donde haya constante presencia de moscas y se sugiere utilizar los repelentes. Por su parte, los zancudos también suelen picar a los animales pero estos no generan los mismos daños, excepto si el perro fuera alérgico a dichas picaduras. Lo que suele presentarse es enrojecimiento de la piel pero este suele presentarse en diferentes partes del cuerpo y no sólo en los oídos como con las moscas.



CLAVES

Por si las moscas



¿Cómo prevenir mordeduras de moscas en los perros?



*Utilizar repelente para evitar las moscas se acerquen



*No dejar a la intemperie a los canes para evitar acercamiento



*Revisar los oídos para descartar presencia de mordeduras y costras



*Las moscas suelen acercarse a las orejas y morder, incluso dejar sus huevecillos



*Esto puede generar infecciones en la zona que deben tratarse con el veterinario

MC