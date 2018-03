¿Tarántula de mascota? Sí, pero con cuidados en casa

Guadalajara

La intención de tener a una tarántula en casa como mascota genera conceptos equivocados por parte de las personas. Hay quienes se alertan de que este tipo de arácnido se encuentre en el domicilio por el "peligro" que podría representar. Y hay otras personas que se imaginan cargando a su araña por todos lados.

Si estás considerando tener una tarántula o ya lo decidiste, a continuación, expertos en arácnidos compartirán consejos respecto al cuidado de este animal: que a algunos causa miedo y a otros demasiado interés.

Lo primero que debemos hacer es adquirir a la araña en un lugar establecido, en el que entreguen la documentación que acredite la venta legal y reproducción en una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). Se debe evitar adquirir promover la venta ilegal porque esta promueve el retiro ilegal de las tarántulas de su vida silvestre.

El costo de las tarántulas puede variar entre los 180 y300 pesos. En el mercado se llegan a ofertan a estas arañas hasta en 8 mil pesos.

"Primero, las tarántulas no son peligrosas, lo que tienen es una apariencia grande y que pudiera aparecer agresiva pero realmente son animales inofensivos. Si te llegase de morder alguna por que se molesta o algo, lo que más te va a ser el dolor de la mordida, el veneno que tienen es inofensivo para los humanos, por ese sentido no hay problema. El dolor es parecido al piquete de una abeja y no se ha comprobado que provoque alergias", consideró Jorge Mendoza, director general de la UMA Arácnida en la Ciudad de México.

Cuando este tipo de araña se adquiere con un criador, estos otorgan información respecto a los cuidados que se deben de tener. Por otra parte, las tarántulas se reciben de tamaño pequeño por lo que al principio se requiere un contenedor de 10 centímetros, y cuando alcancen la adultez es necesario una pecera de 40 centímetros.

El clima es importante para una vida digna de esta araña porque estas habitan en regiones semi-desérticas y áridas y también llegan a habitar en bosques tropicales. Por tal razón se recomienda que estén en un clima que no baje de los 15 grados pues lo ideal es que habiten en 28 grados.

La interacción entre el dueño y la tarántula no debe existir: "Lo ideal es nunca sacarlas, la tarántula es una animal muy frágil. Si se cae arriba de 15 centímetros con el piso se va a morir. Son muy frágiles y no se recomienda nunca el manejo de una tarántula", recomendó José Rodrigo Orozco Torres, propietario de la UMA Tarántulas de México.

La limpieza de la pecera no debe ser tan continúa porque las tarántulas no ensucian y su orina no tiene olor. Estas arañas se alimentan de grillos. Con 12 pesos se puede surtir para todo un mes. Necesitan uno vivo por cada semana pues el arácnido es cazador por naturaleza. De igual forma, también se debe colocar un recipiente con agua en la que se puedan sumergir porque esto es necesario para que pueda tomar el líquido.

También es necesario conocer respecto a la muda de esta araña. Este es un proceso natural en el cual la tarántula se despoja del "exoesqueleto viejo y adquieren uno nuevo". Previo a este proceso, este arácnido pasa por un periodo de ayuna y pierden actividad durante un periodo de días.

(El veneno es inofensivo para los humanos)

CLAVES

Sobre la especie

*La tarántula es un arácnido que pertenece al grupo de arañas

*Los huevos de tarántula son incubados en un periodo de 30 a 90 días

*Las tarántulas macho pueden vivir hasta siete años y las hembras hasta 35 años

*Las arañas bebe conviven con su mamá durante un periodo de 3 semanas. Posteriormente pierden cualquier vínculo con su familia

