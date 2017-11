Ofrecen paseos a perros en GDL

Guadalajara

Los tiempos laborales, las distancias del hogar al trabajo y los espacios reducidos en nueva vivienda no sólo han perjudicado la calidad de vida de los humanos. También se han visto afectados los animales de compañía que pasan todo el día encerrados y no tienen actividad física o no pueden explorar los exteriores.

La importancia de cumplir con una tenencia responsable ha abierto a nuevas oportunidades de negocio en Guadalajara que van desde el tema médico, el entrenamiento, fiestas de cumpleaños para animales y otros más. Carlos López Sauza, joven de 17 años, encontró la posibilidad de ofertar un servicio para el paseo de mascotas.

Desde hace siete meses pensó en ofertar el servicio de paseo de perros para que así los dueños no invirtieran mayor tiempo en dicha tarea y se diera un espacio de recreación a los animales. Ahora comienza a preparar a personal y definir clientes para el paseo de los canes a través de su idea llamada Canamb.

Con la experiencia obtenida, López Sauza ha visto cambios de comportamientos positivos en los perros que él mismo ha paseado. Por ejemplo; “al inicio pueden tener mucho miedo en la calle o pueden tener muy energéticos y lo que hacemos al sacarlos a pasear, se autorregula. O sea, ya no tienen miedo al salir, mucha energía. Los perros que al inicio salían con mucho miedo ya se relajan, ya conocen a más perros. Hay perros agresivos porque no salen, esos les pedimos que tengan un bozal para que no vaya a pasar nada los primeros meses y ya después ya pueden salir tranquilos”.

Al momento, el servicio a los dueños de los perros se oferta con un costo de 240 pesos por un servicio de una hora de paseo de lunes a sábado. También se manejan otros costos para quienes tienen más de un perro. Por ejemplo, el servicio a dos canes se ofrece en 360 pesos semanales.

Para arrancar se está formando una estrategia en la que un paseador pueda atender cuatro horas por día y pueda hacerlo cercano a su trabajo y puntos de establecimiento. Se espera que pueda lograrse en las siguientes semanas.

350 personas se han interesado en participar como trabajadores y pasear los animales. Lo propuesto de manera inicial es que deban trabajar cuatro horas por día, de lunes a sábado, y obtener un pago de 700 pesos.

“Lo que hago es hacerles una pequeña entrevista, les digo si han convivido con animales, si tiene experiencia alguna vez trabajado en la calle. Después vamos a hacer una evaluación para ver que sea seguro que no sean personas que tengan tendencia a lastimar a los animales”, dijo el joven de Canamb.

Además existe un proceso de capacitación para que los paseadores conozcan cómo deben recibir al perro y el procedimiento para otorgar la atención al dueño. Además se les entrega un manual escrito que se realizó con apoyo de entrenadores caninos. En el documento se explica el cómo debe actuar el paseador ante situaciones en las que se escapa el can, si este no quiere caminar o si intentar o muerde a alguien más.

El proyecto comenzó hace siete meses con un capital de 30 pesos. Diseñó un anuncio en su computadora, luego imprimió dichos volantes y comenzó a pegarlos en los postes de su colonia. El resultado fue poco pues pocas personas solicitaron el servicio. Hace unas semanas decidió darle fuerza a su proyecto y la petición de servicio y de personas que desean laborar ha crecido.

El paso siguiente es la generación de una aplicación por la cual se pueda realizar la solicitud de servicio y los paseadores también puedan conocer detalles respecto al trabajo que deban realizar. Al momento, el contacto para el servicio o solicitud de empleo es por Facebook en el perfil Canamb y por el número 3317107688.

MC