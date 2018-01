Deja que el gato trepe: busca dominar más

Guadalajara

Contemplar el territorio desde la parte más alta para lograr el dominio de su hábitat y encontrar la mejor formar de cazar la presa, aunque sea una bola de estambre, es una acción que caracteriza a los gatos.

Ver al gato que tenemos en casa trepando por los muebles es un acción natural que debemos permitir y vigilar.

Mónica Lepe, integrante de Red Pro Gato, habló respecto a este comportamiento y explicó que “el gato doméstico no tiene que matar a una cebra para comer, pero sigue teniendo ese instinto de depredador y son animales cazadores. Lo podemos ver con los juguetes; si le damos un juguete con plumas, un juguete, una pelota y se van a dejar ir sobre ella igual como si fuera un león sobre una cebra”.

La habilidad del gato para trepar los sitios comienza a desarrollarse a partir de que se separan de la madre. Los pequeños se suben a los sitios de acuerdo a las posibilidades que le permitan su tamaño y edad. Hay felinos que empiezan a aprender a través de la imitación a otros gatos que son mayores.

Lo recomendable es que el gato doméstico no debe salir a la calle y por el hecho de tener las habilidades de trepar, el dueño debe tomar medidas para evitar que escape.

“Si vivimos en un edificio alto y tenemos un balcón hay que poner seguridad en nuestras puertas (…) asegurar ventanas de parte alta y de todos lados de la casa para mantenerlo dentro de la casa. Si tenemos árboles, si tenemos la fortuna de tener un jardín y hay árboles seguramente nos vamos a encontrar a nuestro gato trepado en la rama más alta en más de una vez. Ahí hay que cuidar que esas ramas no lo lleven a poder salir de la propiedad y no alarmarnos. A veces los gatos se suben y ahí duran un par de horas y creemos que ya no puede bajar y la mayoría de las veces es que no baja es porque no quiere. Mientras no esté herido hay que tomar las cosas con calma” agregó Mónica Lepe.

Los dueños que disfrutan y se divierten de la habilidad que los gatos tienen para trepar pueden desarrollar juegos y colocar juegos como “muebles e inventos. Hay cosas que cada quien puede improvisar en casa.

Los más comunes son los peldaños, poner en la pared, ir poniendo una escalera a modo de tablitas, peldaños horizontales de tamaño suficiente para que quepa un gato. Hay quienes tienen túneles en las partes superiores para los gatos”, apuntó la especialista.

Algunos aspectos que se deben de cuidar son las conexiones de electricidad y el calentamiento de los aparatos eléctricos. Para evitarlo, hay que colocar artículos que eviten que los felinos los puedan alcanzar o salir de casa.

MC