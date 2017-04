Crean aplicación para llevar a pasear a las mascotas

Guadalajara

Una de las principales necesidades de un animal de compañía es obtener tiempo de su dueño y realizar actividades físicas. Para cumplir ambos puntos se ha recomendado el sacar a pasear a un perro entre

15 o 30 minutos mínimos para que el animal pueda ejercitarse, hacer sus necesidades (siempre y cuando se limpie sus heces de la calle), pueda socializar y explorar distintos lugares.

El problema es que ante los horarios actuales de trabajo y recorridos al domicilio particular, las personas suelen tener poco tiempo para sacar al can a caminar por las calles. Hay quienes aseguran que el contratar a alguien para que paseen al animal de compañía no es seguridad de trato o un recorrido digno.

“A mí se me complicaba mucho sacar a pasear a mi mascota. Una vez se me ocurrió contratar a un chico que estaba en la calle y ofrecía el servicio de paseos caninos (…) Cuando me voy enterando que el chavo iba acompañado de dos amigos y entre ellos llevaban una jauría de entre doce perros, entre ellos el mío todo revolcado y me di cuenta porque un día los tuve que seguir porque mi perro llegó lastimado”, comentó Carlos Alberto Cano García, socio de la aplicación We Dogs!

Ante el descontento que generó el mal servicio de esos jóvenes y la necesidad de que los perros sean paseados, Cano García y un amigo suyo tuvieron la idea de desarrollar una nueva aplicación. Esta sería parecida a aplicaciones como la de Uber, pero en vez de ofrecer servicio de transporte, esta otorgaría paseos a los animales de compañía.

A raíz de un trabajo de ocho meses fue desarrollada una aplicación llamada We Dogs! Actualmente se otorga el servicio en la Ciudad de México y se estima que pueda iniciar a funcionar en Guadalajara dentro de un mes.

“Ahorita tenemos aproximadamente 600 usuarios que han descargado la aplicación y tenemos ya 89 paseadores activos en aproximadamente dos meses y medio – en la Ciudad de México (…) – para llegar a Guadalajara- estamos esperando tener un contacto que nos ayude con la cuestión de la capacitación.

En el momento en el que podamos formalizar lo de la capacitación, yo creo se va a estar llevando un mes y medio, empezar a reclutar a la gente”, dijo uno de los creadores de la aplicación.

Para el proceso de arranque de We Dogs! en el Área Metropolitana de Guadalajara será necesaria la realización de entrevistas, hacer historiales, curso de capacitación y verificar que los interesados sientan amor y confianza a los animales.

El servicio que se otorga actualmente en la Ciudad de México consiste en solicitar el servicio de paseo a través de la aplicación. Ahí se podrá ubicar a la persona que trabaja paseando a los canes que se encuentre más cercano y consultar su perfil.

El paseador puede llevar como máximo a tres perros del mismo dueño. Respecto a los costos, Alberto Cano explicó que “por una mascota por media hora cuesta 60 pesos. En media hora tres mascotas cien pesos. Se pueden escoger lapsos de media hora, 45 minutos, 60 minutos o hasta 90 minutos (en este último por una mascota es 155 pesos) y por tres mascotas 190 pesos”.

Al contratar dicho servicio, el dueño del animal podrá dar seguimiento al recorrido que haga el paseador junto con los perros. Además se podrá conocer el perfil de la persona contratada y realizar llamadas telefónicas.

Respecto a las ganancias que obtiene el paseador, este recibe el 80 por ciento del servicio pagado.

La aplicación We Dogs! se queda con el 20 por ciento restante: 15 por ciento por el uso de la aplicación y el 5 por ciento restante se otorga a organizaciones no gubernamentales encargadas en trabajar en el rescate animal.

Finalmente, los paseadores también otorgan servicio social para apoyar procesos de adopción y labores de organizaciones. En este servicio también se podría reportar cualquier anomalía cometida por aquella persona que pasea a los animales.

MC