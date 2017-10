A tomar conciencia, pollos recién nacidos no son juguetes

Guadalajara

En esta ocasión le vamos a plantear varias preguntas. ¿Ha ido a la Expo Ganadera? ¿Ha recibido los pollos que obsequian en algunas áreas? Si su respuesta es afirmativa le planteamos otro cuestionamiento: ¿Qué ocurrió con dichos animales?

Las experiencias cercanas indican que dichos pollos están destinados a morir porque se desconocen las medidas para darles un cuidado que garanticen que puedan vivir y crecer saludablemente. Además de que los niños no suelen tener tacto para tratar a estos animales.

El pasado 5 de octubre comenzó la celebración de Expo Ganadera. A través de vídeos publicados en Facebook se evidencia cómo en un espacio llamado Mini Granja, son obsequiados los pollitos a aquellos menores de edad que participan en dicha actividad a partir de una cuota de recuperación de diez pesos.

Previo al arranque de dicha feria, Daniela Elizabeth Chávez Estrada, regidora en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, presentó una iniciativa para que se prohibiera y evitara "la venta y obsequio de crías vivas de gallos y gallinas tradicionalmente denominados como "pollitos" en le Exposición Ganadera de Jalisco 2017".

Dicha propuesta la hizo Daniela Chávez a partir de la Ley de Protección y Cuidado de los Animales de Jalisco "en donde queda estrictamente prohibido vender u obsequiar animales en la vía pública, en escuelas, mercados, ferias tianguis y precisamente el artículo 21 del Ayuntamiento de Protección a los Animales y Salud Pública habla pues precisamente".

La iniciativa fue votada el pasado 12 de octubre, es decir, 22 días antes de que iniciara la Expo Ganadera. El pleno del Ayuntamiento rechazó dicha propuesta con tres votos en contra, cuatro votos a favor y 14 abstenciones.

Ante tal situación, la invitación es para aquellos que "asisten a la Expo Ganadera, que se está celebrando en el municipio, hasta el 2 de noviembre, pues que no acepten, que no dejen. Yo sé que los niños a veces van emocionados y los quieren aceptar pero platiquemos con ellos y hagámoslos consientes de todo lo va y de que no son juguetes".

La edil invita a que los padres de familia hagan una reflexión sobre la verdadera posibilidad de hacerse cargo de un "pollito". Se debe considerar si se cuenta con el espacio en el hogar, la posibilidad económica para la alimentación y atenciones médicas, así como tomar en cuenta que muchas de las veces los animales ya se encuentran enfermos.

CLAVES:

Reglamento

*Artículo 21. Se prohíbe regalar un obsequiar animales con el fin de publicitar o de promocionar, así como las rifas de animales en ferias, tardeadas, tianguis, espectáculos o cualquier otro sitio donde no se cumpla lo señalado por este reglamento, salvo la autorización municipal correspondiente

¿Qué dice la Ley de Protección y Cuidado de los Animales en Jalisco?

*Artículo 8: Corresponde a los municipios el ejercicio de las siguientes facultades:

VIII. Autorizar e inspeccionar lo relativo a la cría, venta de animales y sus productos, atención médica, albergues, adiestramiento, así como cualquier otra actividad o establecimiento relacionados con el apoyo, uso o aprovechamiento de los animales.

*Artículo 42: Queda estrictamente prohibido vender, rifar u obsequiar animales vivos, especialmente cachorros, en la vía pública, escuelas, mercados, tianguis, ferias o cualquier otro lugar en el que no se cumpla con las disposiciones del presente ordenamiento.

MC