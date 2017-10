Amor Animal de película

Guadalajara

El amor por los animales se ha traslado y evidenciado en proyecciones de la pantalla grande. Por tal razón, este domingo en Amor Animal haremos una recopilación de películas en las cuales, el principal personaje es un una mascota, un animal de una granja o aquellos que habitan en diferentes climas.

Por si el plan para este domingo es quedarse en casa y ver películas, a continuación les dejamos el siguiente listado y una pequeña síntesis de las tramas que son fáciles de encontrar en las distintas plataformas que ofrecen dicho servicio.

1. Siempre a tu lado

Muestra una de las características más comunes en el perro, considerado mejor amigo del hombre, debido a que el tema principal es la lealtad. Un filme que logra provocar lagrimas entre aquellos que vean esta historia basada en hechos reales.

Cuenta la historia del can llamado "Hachi" quien acompaña diariamente a su dueño, el profesor Parker, hasta la estación del tren y lo esperaba ahí mismo en su regreso. Un día se hace el rutinario acompañamiento del perro a su dueño, sin embargo, el profesor no regresa debido a que fallece. El can sigue esperando el regreso de su dueño, tratan de alejarlo de la estación y este siempre busca la forma para regresar.

2. Marley y yo

También inspirada en la vida real, fue filmada esta película que cuenta la relación entre el periodista John Grogan y su labrador Marley. El trabajador de la comunicación era el encargado de escribir una columna en la que describía las aventuras que vivía con junto con mascota. La historia marca el desarrollo del travieso labrador.

3. ¿Quién se queda con Wesley?

En un divorcio se pueden poner en pelea legal la tenencia de patrimonios o el cuidado de las familias, pero en esta película, el punto de quiebra es respecto a quién se quedará con la responsabilidad de cuidar a su perro llamado Wesley.

4. Lassie

En tiempos previos a la segunda guerra mundial, la familia Carraclough se ve obligada a vender a su mascota llamada Lassie. El comprador fue el Duque de Rudling. Al llegar a su nuevo hogar, el can escapa y busca la forma de llegar a su antiguo hogar en donde la espera Joe Carraclough, niño de nueve años que era su dueño.

Aunque logra su cometido, los pasados dueños regresan a Lassie a su hogar, sin embargo los intentos persisten. Dicha situación origina que el Duque la traslade a la perra hasta un castillo. Aún así, el animal logra escapar rumbo e inicia su viaje para reunirse con la familia que la vendió, y por lo tanto, atraviesa tierras altas escocesas y el lago Ness.

5. El perro bombero

Hay otras películas en las que se olvida un poco el realismo de historias de hechos reales para que los animales y mascotas se conviertan en protagonistas de un deporte u oficio encargado de otorgar seguridad a los humanos.

De ser un perro famoso del cine, Rex se convierte en un integrante del cuerpo de bomberos luego que se descubre que cuenta con un talento para encontrar a personas atrapadas en un incendio, esto en la película el Perro Bombero.

6. Lincoln, el perro futbolista

Otras de las actividades que ha desarrollado el mejor amigo del hombre en el cine es el deporte. Tal es el caso de Lincoln, un perro callejero que se convierte en la estrella del equipo Stampedes y logra otorgar el campeonato a dicho equipo.

CLAVES:

Estelares peludos

*Siempre a tu lado

*Marley y yo

*¿Quién se queda con Wesley?

*Bombón, el perro

*4 cachorros para salvar

*Lassie

*El perro bombero

*Lincoln, el perro futbolista

*Bolt

*Mascotas

*Beethoven

*La Razón de estar contigo

*Frankenweenie

MC