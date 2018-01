AMG: mala calidad del aire, pero sin contingencia

Guadalajara

Si el primer día del año es augurio, hasta ahora, en el tema de contaminación del aire, no podría haber arrancado mejor: desde la medianoche hasta las 3 de la tarde de hoy, no se han disparado los puntos del índice metropolitano de calidad del aire (imeca), lo que no ha llevado a decretar siquiera una precontignencia, aunque la tradición apunta a que el año nuevo siempre es contaminado.

No obstante, la calidad del aire es mala, sobre todo al sur, en las estaciones de Miravalle y Las Pintas, que han rebasado por varias horas 100 puntos imeca. Pero no han llegado a 120 puntos por dos horas, condición mínima para establecer una precontingencia, ni mucho menos a 150 puntos imeca, que es la base de una contingencia base uno.

Este patrón de comportamiento no es distinto al de hace un año, pues de acuerdo al histórico de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, tampoco se decretó contingencia. En el pasado era normal arrancar el cambio de año con altos índices de contaminación por la quema de madera, papeles e incluso llantas en las fogatas con que se recibía, a nivel de calle, el nuevo año.

Dos años seguidos con el problema indica que se ha logrado disuadir a buena parte de quienes prendían fogatas en el pasado. Habría que agregar que anoche hubo temperaturas bajas e incluso un poco de lluvia, y eso pudo inhibir que las personas se animaran a salir de sus domicilios a festejar.

Y si el año 2017 arrancó sin contingencia, a la larga se convirtió en el peor año en calidad del aire de toda esta década. Por lo que el augurio no es tal, y si se baja la guardia, el resultado puede ser desastroso.

MC