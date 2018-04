Vendedores ambulantes se apoderan calles en zona Piel

León, Gto.

Poco más de 80 comerciantes ambulantes se apoderan de la calle 'Españita' en el Barrio del Coecillo y en la conocida zona Piel y afectando de esa manera la economía de los locatarios de la misma zona.

En un recorrido realizado por MILENIO se encontró con una gran cantidad de comerciantes ambulantes que se colocan a lo largo de la acera de la calle 'Españita' y casi con su cruce con la calle Mérida, algunos de los locatarios entrevistados señalan que dicho problema ya tiene más de 20 años y nunca se ha resuelto.

"Nos afecta mucho en la economía de todos los locatarios, aunque no se ponen todos los días ellos venden a mucho menor precio y aparte de que ellos no saben de pagar una renta como las que pagamos nosotros que no son nada baratas y solo dan una cuota de recuperación de unos 10 - 15 pesos", señaló un comerciante de manera anónima