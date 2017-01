Plazo de la AMA puede ser un engaño: abogado

Monterrey

El plazo de 45 días que la Asociación Metropolitana de Alcaldes (AMA) dio a los dueños de autotransportes de carga para que entre en vigor el Reglamento de Tránsito Homologado, podría resultar un engaño para que no se presenten nuevos amparos, explicó el abogado Miguel Zárate.

En entrevista para MILENIO, el defensor dijo que el anuncio de la AMA no fue incluido en ningún Ayuntamiento, por lo que el plazo de 45 días para que el reglamento no se aplique a los transportistas, no es oficial.

"Hemos estado buscando los acuerdos del Ayuntamiento y no encontramos ningún acuerdo que haya sido aplicado oficialmente, pareciera que son acuerdos verbales, pero puede resultar un engaño para que la gente no presente los amparos y pase el término, y al pasar el término consientan los reglamentos, toda vez que no se ha publicado en el Periódico Oficial todavía", explicó.

Zárate dijo que los transportistas que puedan ser afectados no deben dejar de presentar amparos, ya que tienen 30 días hábiles a partir del primero de enero para mostrar el recurso legal, de lo contrario consentirán el Reglamento de Tránsito Homologado.

También recordó que los amparos promovidos antes de la entrada en vigor ya no tienen efecto, puesto que hay un nuevo reglamento vigente.

"El reglamento anterior, el que publicaron y que todo mundo hizo el amparo, ese ya quedó sin materia porque ya no existe el amparo, hay un nuevo reglamento a partir del primero de enero. Este nuevo reglamento es el que tienen que volver a hacer el amparo porque si no se consiente, son 30 días hábiles a partir del día primero... mientras no haya un acuerdo que digan que no va a estar en vigor el reglamento, se corre el término para presentar la demanda", dijo.

Por último, el abogado reiteró que el plazo otorgado es una jugada muy interesante por parte de la AMA, con la que busca que los transportistas se relajen y dejen pasar los 45 días, momento en el ya no podrán promover amparos.

Este nuevo reglamento incluye lo que se denominó como la Red Troncal, que son las avenidas por las que el transporte de carga puede circular, además de las condiciones en las que podrán transitar fuera de ésta, las limitaciones de horario y las avenidas restringidas.