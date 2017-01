Pide PAN a gobernador vetar aumento al transporte

Monterrey

En lugar de esconderse, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón debe salir a dar la cara por la ciudadanía y vetar el inminente aumento a la tarifas de transporte urbano, exigió este domingo el PAN en Nuevo León.

En entrevista tras volantear contra el "gasolinazo" en un crucero de Guadalupe, Mauro Guerra Villarreal, dirigente estatal de Acción Nacional, planteó que si el Consejo Estatal de Transporte propone un alza al pasaje, el mandatario estatal respalde a los usuarios y no a los transportistas.

"Es real este rechazo de la gente al Bronco porque no ha respondido a los intereses de los ciudadanos, él se comprometió a mejorar el transporte, se comprometió a eliminar la tenencia, se comprometió a que no hubiera más impuestos y, en lugar de generar nuevos mecanismos para que las finanzas del Estado ayudara, lo único que hizo fue cobrar.

"Y como lo dicen, se escondió, no ha dado la cara y lo que estamos preocupados es que ese descontento lo pudieran llevar los ciudadanos a otras medidas que no benefician al Estado, que se dé la cara, que se responda y lo que está en sus manos con respecto a la tarifa de transporte, que se prenuncie ya, y si acaso esta mesa de transporte llegara a proponer un incremento, él lo vete y garantizar que no haya ese incremento y los ciudadanos no se vean afectados", dijo.

Guerra Villarreal respondió así al posible incremento a las tarifas del transporte urbano que el gremio y centrales sindicales podrían proponer ante el "gasolinazo" de hasta un 20 por ciento.

El dirigente estatal del PAN fue abordado precisamente en un volanteo que realizó con diputados federales y locales para pronunciarse en contra del aumento a la tarifas de la gasolina.

"Hay que buscar nuevas formas para eficientar el servicio, buscar otros métodos donde se pudiera utilizar este sistema sin caer todo en el tema de la gasolina, no se puede más aceptar a los ciudadanos y menos a quienes andan en camión, que tienen muy mal servicio.

"Que le invierten mucho tiempo de su vida en desplazarse y no tenemos las mejores condiciones para hoy pensar en generar un nuevo aumento al transporte, hay que pensarse en eficientarlo que la gente no pague más", indicó.