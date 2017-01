En mira, segundo aumento a las tortilla

Nuevo Laredo

El pasado 26 de diciembre del 2016, las tortillerías de la localidad, incrementaron de 15 a 16 pesos el kilogramo de tortilla en Nuevo Laredo, lo anterior debido a que los proveedores de harina hicieron reajustes a sus precios, siendo de un costo caro.

Sin embargo, el precio de uno de los insumos básicos en el hogar aumentará, luego de la aprobación en el precio de la gasolina.

Agustín Galván, propietario de una tortillería, dijo "No solo está el alza de la harina, si no ahora con el precio de la gasolina, no lo esperábamos, en diciembre aumentó un peso el kilogramo de tortilla, pero creo que no será suficiente, la harina se nos incrementa tres veces al año más o menos", explico.

Aseguró que aunado a la alza de las harinas y gasolina, también dependen del gas natural o butano el cual también se ha incrementado a lo largo del 2016, afectando considerablemente la economía de la industria tortillera.

El propietario, dijo que han tenido pláticas con los diferentes tortillerías de la localidad, para buscar adquirir la harina por mayoreo y de esta manera ahorrarse un porcentaje, para lograr solventar los altos costos de los energéticos y no incrementar el precio al público ya que este afecta considerablemente la economía de la ciudadanía.

"Hay compañeros que nos dicen que nos unamos para comprar harina en cantidad mayor y no comprar en menor cantidad, para que nos den un 20 por ciento de descuento, son algunas de las maneras que estamos buscando para no subir el precio", comentó.

Cabe destacar que en Nuevo Laredo existen más de 20 tortillerías, de las cuales brindan servicio a domicilio mediante repartidores.

