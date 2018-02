Alumnos de Cecytec exigen renuncia de directora

Torreón, Coahuila

Estudiantes y padres de familia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC) ubicado en el Fraccionamiento Latinoamericano de Torreón, se manifestaron este martes para exigir la renuncia de la directora del plantel, Daniela Zúñiga, ante la falta de apoyo a los alumnos y rendición de cuentas.

Aseguran que desde que inició a operar el plantel, hace poco más de 2 años y medio, no cuentan con edificio propio, por lo que los baños son compartidos con la Secundaria que se ubica a un costado, además de la falta de mobiliario y equipo de cómputo.

De igual manera mencionan que los alumnos con buen promedio, han realizado trámites para que se les otorguen becas, sin embargo nunca se les ha beneficiado con dicho apoyo.

Vanesa González, alumna de cuarto semestre, manifestó que la directora nunca asiste al plantel, por lo que desconoce de las necesidades y problemáticas que tienen como estudiantes.

El plantel educativo que tiene dos años y medio de haberse fundado, cuenta con 117 alumnos y 7 maestros en el turno vespertino.



“No hay a quién acudir porque dirección siempre está sola, no contamos con becas, tenemos los problemas porque al compartir las instalaciones con secundaria nos cierran los baños, nosotros pedimos que nos apoyen”.

En el caso de la la rendición de cuentas, señalan que los directivos están obligados a informar, tanto a los alumnos como a los padres de familia sobre y maestros sobre el manejo y destino de las cuotas, sin embargo no lo ha hecho.

Por su parte Martha, una de las madres de familia, indicó que aún y cuando las cuotas que se pagan por alumno son mínimas cada semestre, debe existir un informe por parte de dirección, pero es de manera ocasional cuando se presenta en la institución.

“En toda escuela si piden una cooperación por muy mínima que sea, debe verse que se está invirtiendo ese dinero en algo y aquí no lo han hecho, es muy poco lo que piden por semestre porque es una escuela muy económica, hay maestros de muy buena calidad y también los están quitando”.

Como madres de familia dijo que es lamentable que sus hijos acudan a recibir clases en este tipo de institución, en donde no se les brindan ni siquiera las condiciones mínimas como lo son los baños, ya que cuando la escuela Secundaria no tiene clases, éstos permanecen cerrados y los alumnos de preparatoria no pueden entrar.

Ante la falta de respuesta de la directora, Daniela Zúñiga, quien argumentó que no podía acudir a atender las inconformidades de alumnos y padres de familia por encontrarse en una reunión, optaron por bloquear la calle por algunos minutos como una manera de presión.

