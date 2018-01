Y no se hizo la luz… en Zapopan

Guadalajara

A las 6:30 de la tarde la calle Chichen Itzá parece boca de lobo. Ivette, de once años, su prima y su hermano, de diez y de ocho de edad deben apurar el paso, junto a decenas de alumnos de la Escuela Primaria 1055 Magisterio Federal. Es la hora de la salida del turno vespertino y deben atravesar la calle en sombras para regresar a sus hogares. Las niñas y niños salen a tropel. Minutos antes comienza a verse movimiento de papás esperando por sus hijos... pero hay también alumnos que deben hacer la trayectoria solitos, expuestos a los peligros de la populosa colonia Mesa Colorada: "A rateros y mariguanos", resumen las mamás.

La obscuridad se extiende por varias calles de "Las Mesas", las colonias vecinas de la Colorada, la del Poniente, la Mesa de los Ocotes y La Coronilla. Padres de familia, maestros, vecinos se han quejado desde hace años del alumbrado público en la zona, sin tener hasta la fecha una solución definitiva: las luminarias estaban apagadas este martes 30 de enero, día que realizaron el más reciente reporte.

Hace 23 años que Lidia González vive en la Mesa Colorada. Cuando llegó no tenía servicios y según recuerda fue "como a los cinco años que metieron el alumbrado público"... Esos mismos postes que se ven hoy, con las mismas grandes luminarias, sistema del que muchos vecinos, acaso movidos por la necesidad, se 'cuelgan' para tener luz.

"Hay mucha gente colgada de los postes y cuando jalan algún alambre que no debe de ser, pues nos quedamos tres, cuatro meses con la luminaria apagada... Ya hemos reportado muchas veces y hace como dos meses pusieron dos transformadores porque no era suficiente, pero volvió a pasar lo mismo", dice la mujer.

Además de la calle Chinchen Itzá, varias cuadras cercanas, las de Malinalli, Pachtli y Negri también quedan a obscuras en cuanto pardea la tarde. "Desgraciadamente los arreglos (renovación de pavimentos y calles que emprendió el gobierno municipal) no llegaron hasta acá, nos saltaron", terció Martha, mujer de la tercera edad quien, a falta de luminarias, cuando va a obscurecer mejor se encierra. Así, ha pasado otro invierno más. Cuatro desde que les prometieron alumbrado público.

Las vecinas señalan que la actual administración llevó obras a la Mesa Colorada y en varias calles quitaron el viejo pavimento y pusieron nuevo concreto hidráulico. Sin embargo, se saltaron la calle de la escuela. Alguien del gobierno –cuyo cargo no precisan- explicó a las atribuladas madres "que por ahí no iban a arreglar porque frente a la primaria pasa un drenaje y no hay para dónde aventarlo".

La falta de alumbrado es además motivo de pequeños accidentes. Un mal paso de los pies infantiles en presurosa carrera es motivo de caídas frecuentes. Entonces se levanta la polvareda y cae sobre la blanca camisa escolar recordando el origen del nombre de la colonia: el barro rojo que no podrá quitar ya ninguna lavandera.

Sólo en ese sector de la Mesa Colorada hacen falta una veintena de luminarias. Así, a las 6:30 de la tarde, en invierno la zona queda a obscuras. Y a pocos minutos de la salida escolar las calles de alrededor completamente desoladas.

De Tesistán a Los Arenales

La falta de alumbrado público no se limita a las escarpadas calles de Las Mesas. Desde colonias residenciales como Altamira a los noveles modernos fraccionamientos clasemedieros que se alzan en la zona Carretera a Tesistán. Del norte zapopano, hasta los asentamientos sureños a las faldas de La Primavera padecen por las calles en obscuridad. En la redacción de este medio se han recibido reportes por las luminarias apagadas incluso en la cabecera municipal y en la calle Javier Mina atrás del Hospital Valentín Gómez Farías; pasando la Constitución y la colonia Seattle.

En La Tuzanía, recientemente visitada por las autoridades municipales, hay luminarias apagadas en calles como Arrayanes. En zonas como ésta, no da el fenómeno de colgarse de los transformadores para recibir luz gratis –como en algunos asentamientos empobrecidos- pero sí hay detrás vandalismo. "Truenan las luminarias con piedras para que esté la calle a obscuras y poder robar a gusto", apuntó Ernesto Juárez, vecino.

La gran paradoja es que mientras no hay capacidad de mantener encendidas las 80 mil luminarias que requiere el municipio, también privan los reportes de lámparas que se mantienen prendidas día y noche. A la línea 24/7 de los Servicios Públicos Municipales reportó Alejandro luminarias encendidas en la calle Misión del Bajío, entre Paseo de las Aves y Camino a Misiones, esto en la residencial colonia de Jardines Vallarta. El reporte lo levantó el 30 septiembre pasado y hasta el 29 de enero de este año, la respuesta de la autoridad es que estaba en trámite".

La misma respuesta recibió Ana María González, quien pasó reporte de luminarias apagadas en Lomas de la Primavera. "Tengo meses con el reporte y me contestan que están en trámite, que ya están en proceso, que en estos días lo hacen, pero no lo hacen". La señora levantó su reporte vía telefónica.

El reporte oficial es que para el año 2016 el municipio tenía 50 mil luminarias en funcionamiento y 14 mil apagadas (MILENIO Jalisco, Febrero 27 de 2017). Para ése entonces se esperaba ya la resolución del concurso público que prometía la instalación de 75 mil nuevas luminarias, cantidad con las que se suplirían viejas y se cubrirían las colonias donde falta este servicio público. El fallo de dicha licitación se dio a conocer el 10 de marzo de 2017, pero muy pronto se vio controvertido el contrato que se adjudicó por 4,380 millones de pesos (ver nota aparte).

Al no resolver el embrollo legal que mantiene parada la operación de la adjudicación del contrato de luminarias, Zapopan solicitó al gobierno de Guadalajara las luminarias de segunda en donación, luego de que en este municipio se renovó el alumbrado público (Mural, Octubre 10 de 2017); sin embargo, el hecho levantó controversia y la autoridad municipal informó ayer que no se habían realizado cambios de luminarias en donación. Y la luz no se ha hecho en Zapopan.

SRN