Al día, 4 delitos contra alumbrado en Tampico

La delincuencia no solamente afecta a la ciudadanía y comercios con robos, sino a la infraestructura pública de Tampico, ya que de acuerdo a la Dirección de Servicios Públicos llegan reportes diarios de 3 o 4 luminarias rotas o líneas de cables robados.

"Respecto al vandalismo tenemos reportes 3 o 4 diarios, porque si no nos topamos casos en el centro, en el norte y son muchachos que van y jalan los cables, llevándose los fusibles, detalles de esos", declaró Adrián Íñiguez Villafaña, subdirector de Alumbrado.

Remarcó que la destrucción de las lámparas, el daño a los equipos, las fotoceldas y las líneas de cables representan un esfuerzo diario, debido a que son zonas que no se pueden quedar sin iluminación.

Por otra parte, explicó, es en las calles y avenidas principales del puerto en donde más problemas se tiene con el robo y destrucción de dicha infraestructura, la cual también se registra por la falta de seguridad pública.

"Estamos hablando de las instalaciones de los ejes viales", como una de las zonas en las que se tiene una mayor afectación, debido a que es en donde "tenemos circuitos y donde tenemos el control de las luminarias".

Por ejemplo, en la avenida Monterrey "ha habido mucho vandalismo porque es una zona que está un poco aislada, van y te le bajan el interruptor o de plano ya te bajaron la fotocelda, pero se está monitoreando y sí ha habido esas fallas pero todo es por vandalismo".

Sin embargo, no es una problemática exclusiva de la zona norte del municipio, ya que se han identificado problemas en zonas que son consideradas como turísticas, como por ejemplo el bulevar Fidel Velázquez, que rodea parte de la laguna del Carpintero.

"De repente estás en la colonia Morelos o de repente estás en la colonia José López Portillo, en la avenida Monterrey, en el mismo Perimetral, en donde se roban los fusibles, en general andan haciendo maldades los chamacos", insistió.

Sobre la inversión que puede llegar a hacer el Departamento de Servicios Públicos por la reposición de las luminarias, indicó que no tiene conocimiento sobre una cifra en específico, pero sí remarcó que el trabajo es diario.

"Pérdidas económicas no son considerables porque nosotros habilitamos y tenemos fusibles para reparar, porque no se puede quedar a oscuras nada, eso no falla. Así no puedo decir cifras porque se trata de una cuestión de trabajo, es algo de mano de obra", apuntó.

El robo de cables y de luminarias no es un tema que sea exclusivo de Tampico, ya que en Ciudad Madero y Altamira también se han detectado esa clase de problemas, ya que las instalaciones de cobre se buscan para venderse.

De hecho, históricamente, otra de las dependencias afectadas por el robo de metales es la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), debido a que los delincuentes se roban las tapas de metal para su comercialización.

A finales de noviembre, el regidor Adolfo Pizarro, presidente de la Comisión de Servicios Públicos, informó que después de la lluvia intensa del pasado 3 de noviembre se dañaron el 40 por ciento de las luminarias de toda la ciudad.

"Estamos haciendo lo posible, todos los días atendemos un promedio de quince peticiones relacionadas con luminarias, el cuarenta por ciento de la red actual registra problemas para operar o están fuera de servicio por lo que se puede crear problemas de inseguridad", acotó.





