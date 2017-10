Fila de dos hasta días en Altamira para poder cobrar Prospera

Altamira

Debido a que las tarjetas bancarias con las que cobraban el programa Prospera vencieron, la mayor parte de los 13 mil beneficiarios han tenido que cobrar por caja, en una sucursal con apenas dos empleadas, lo que ha provocado que hayan tenido que pasar hasta dos días durmiendo en la calle para esperar su turno.

Largas filas se observan en la sucursal del banco instalado sobre la calle Abasolo del centro de Altamira, dos cuadras y la fila sigue, todas son mujeres, pues son ellas las que reciben el pago del programa Prospera, que es de inclusión social y ofrece becas en efectivo por cada menor que tengan en la escuela.

Algunas reciben 2 o 3 mil pesos que cobran cada dos meses, la larga fila que se ha formado en Altamira es para recibir el pago de octubre, y de acuerdo a lo referido por las señoras se debe a que las tarjetas bancarias están vencidas, y no les informaron, de tal modo que ahora deben cobrar por ventanilla.

El problema es que el banco elegido es una sucursal muy pequeña, a veces tienen una o dos cajeras, eso hace que la fi la avance lento, pues además se realizan otras transacciones de los cuentahabientes.

El banco cierra a las cuatro, sin embargo es tanta la fila, pero más la necesidad de cobrar, que las señoras no se retiran, pues no quieren perder su lugar, y pueden pasar una o dos noches formadas.

La señora Valentina Meza, que vive en el fraccionamiento Los Obeliscos, explicó que este jueves ella llegó a las tres de la mañana, con la esperanza de la fila fuera más corta, pero no, porque la gente que no pudo cobrar el lunes se esperó, ella se resignó, sabe que no alcanzará a pasar hoy y que deberá esperar toda la noche en el lugar.

"Hay gente que se queda dos días, pues sí, porque solo hay dos cajas y no han podido salir, hay gente que llegó hoy a las tres de la mañana, nada pasa de vigilancia aquí, cobramos Prospera (antes Oportunidades)".

La beneficiaria, indicó que pese a que las filas ya tienen algunos días, el personal del programa no les ha informado nada al respecto, lo único que saben es que en diciembre volverán a hacer fila, pues las tarjetas están vencidas y la renovación de los plásticos se hará hasta enero.





JERR