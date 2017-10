Alistan operativo para el Día de Muertos

Guadalajara

Más de 800 servidores públicos de 15 dependencias y 138 vehículos, participan en el operativo del Día de Muertos con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los poco más de un millón de visitantes que se esperan en los seis panteones municipales.

Además se hicieron trabajos de mantenimiento previo a estas fechas en los panteones pues de acuerdo con Marco Jasso, director de Cementerios, en los cementerios Guadalajara, Mezquitán, Huentitán, Jardín, San Andrés y San Joaquín hay poco más de 86 mil criptas, de las cuales 47 mil 642 están dañadas o en el abandono y 27 mil 243 están acordonadas.



Entre los trabajos previos realizados en los panteones están: desbrozado de maleza en 97 hectáreas; pavimentación en 850 m2; bacheo 215 m2; retiro de flores secas 247, 900 floreros ; pintura en herrería 620 metros lineales; basura recolectada 630 toneladas; azulejeado de pilas 75 m2; limpieza y saneado de 24 pilas hasta el momento; pintura en fachadas 320 m2; limpieza de perímetros 4 mil 500 metros; balizado de entradas y accesos 700 metros lineales; pavimentación en concreto 1,200 m2, además de la colocación de 125 lonas informativas. También, conjuntamente con la Secretaría de Salud, se abatizaron todos los cementerios de la ciudad.



Marco Jasso, detalló que durante el pasado fin de semana se presentó una gran afluencia, con más de 129,620 personas, no obstante, esperan una mayor cantidad de gente el 1 y el 2 de noviembre.

Atender las indicaciones de las autoridades



Felipe López, director de Protección Civil y Bomberos, hizo algunas recomendaciones a la gente que vaya acudir a los panteones, y pidió respetar los señalamientos, rutas de circulación y áreas acordonadas, no subir o sentarse sobre las tumbas, ayudar a mantener limpios los espacios, mantenerse hidratados, colocar un gafete de identificación a niños y adultos mayores, usar protector solar y repelente de insectos, fijar un punto de reunión con tus acompañantes por si alguno llega a separarse y evitar esfuerzos físicos si sufren problemas de hipertensión o presión alta.



Al respecto Diego Monraz, coordinador de Servicios Públicos, destacó la importancia de cuidar a niños y adultos mayores, “particularmente de que no se recarguen en las criptas, sobre todo las que estarán acordonadas”.



Juan Bosco Agustín Pacheco, de la Comisaría de Guadalajara, puntualizó que no se permitirán el ingreso de embriagantes en los panteones y pidió a los visitantes respetar el Reglamento de Buen Gobierno.

Las dependencias participantes en el operativo son: Dirección de Cementerios (114 elementos); Comisaría de Seguridad de Guadalajara (200 policías, 70 oficiales de la Guardia Municipal y 30 becarios de la Academia de Formación y Profesionalización); Protección Civil y Bomberos (160 elementos); Servicios Médicos (35 elementos); DIF (16 elementos); Inspección y Vigilancia (48 elementos); Alumbrado Público (9 elementos, 4 pelícanos y 3 pick ups); Parques y Jardines (40 elementos y 16 pipas); Aseo Público (27 elementos); Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, Tesorería, Mantenimiento Urbano (15 elementos); Movilidad y Transporte (16 agentes) y Agentes de Limpieza (40 elementos).

MC