Alistan colectivos la defensa de ciclovías ante consulta pública

Acercarse con instituciones educativas para que estas se manifiestan a favor de la Ciclovía Marcelino García Barragán, es una de las acciones que llevarán a cabo los colectivos que integran los consejos de movilidad del gobierno del estado y del municipio de Guadalajara. Esto ante la aparente aprobación que dará el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a la consulta pública respecto a la construcción de la Ciclovía.

"Como ya está sucediendo, creemos que todas las instituciones de educación, creemos que todas las instituciones que pueden hacerlo, se manifiesten a favor y hagan comunicados y se posicionen respecto al tema. El Cucei ya lo hizo, existe un enorme cantidad de alumnos que se transportan en bicicleta", comentó Ollin Monroy, integrante del colectivo Bicicleta Blanca.

Los integrantes de colectivos a favor de del uso de transporte no motorizado esperarán el método y la apertura en el ejercicio de consulta pública. Si dicho ejercicio se abre para aquellos que transitan por la zona, también se iniciará una campaña para promover el apoyo a la infraestructura ciclista.

De esta forma, "si no hubiera una limitante geográfica respecto a la votación pues vamos a intentar que toda la gente que usamos las calles pues nos agrupemos y vayamos y votemos porque la calle es de todos al final (…) creemos que esto no sólo le interesa a los ciclistas, le interesa también a los grupos de peatones, les interesa también a las personas por la sustentabilidad, estamos buscando alianza con todos estos grupos", dijo el integrante del colectivo.

Otras actividades que se van a realizar consisten en realizar campañas de comunicación, círculos de comunicación en las diferentes colonias que se encuentran aledañas a la obra, foros en universidades ya que durante el trayecto de la vía ciclista se ubican diferentes sedes de bachillerato y universidades. Y también se contemplan la celebración de rodadas por Marcelino García Barragán.

Aún esperan que dicho tema se discuta al interior del Consejo General del IEPC y se definen datos como la fecha y el método de participación. Dicha reacción nace a partir de que vecinos de más de diez colonias solicitaron un proceso de consulta pública. En principio, la comisión de participación ciudadana del Instituto ya dio el visto bueno a la solicitud y falta la decisión del Consejo General de dicho organismo.

Los colectivos ciclistas insisten en declararse a favor de que la ciudadanía pueda participar en los procesos que llevan a cabo las autoridades. Lo que sí han señalado es que se someta a consideración a votación lo que por ley es un derecho en la ley de movilidad del estado de Jalisco.

A los colectivos ciclistas les queda claro que el IEPC podría avalar el proceso pues "el problema no es tanto lo que pueda decidir o no el consejo. Creo que el problema está en la ley. Específicamente en este caso nos hemos dado cuenta que la ley que tiene que ver con esta consulta es muy débil. Por ejemplo, en Distrito Federal automáticamente cuando se propone una consulta y se presentan las firmas, se tiene que comprobar que no esté atentando contra un derecho, en cambio, la ley de acá no es así. Tú puedes hacer cualquier consulta y como están los parámetros de la ley, el consejo ni siquiera tiene las herramientas para negársela".

Previo a que se defina el avance o no de la consulta pública, el grupo llamado Comparte la Ciudad se dedicó a visitar las colonias cercanas a la Ciclovía para realizar diez entrevistas por cada una de las comunidades. Así conocieron la opinión que tienen muchos de los vecinos a través de las entrevistas.

En total se levantaron 88 entrevistas. A los vecinos se les preguntó si estaban a favor o no de la Ciclovía. El 31 por ciento se manifestó a favor mientras que el 26 por ciento se dijo en contra de la nueva infraestructura, que hasta al momento no ha sido concluida al cien por ciento.



Claves:

Entrevistas con vecinos

*88 entrevistas se realizaron a vecinos de Ciclovía

*26.14 % se manifestó en contra de la vía

*4.42% dijo que dicho proyecto se juntó con el proyecto de Línea 3

*32.95% dio su voto a favor de la vía

*4.55% dijo estar a favor pero hace falta la colocación de señalética

*17.05% dijo estar a favor pero resaltan falta de información y cultura vial

