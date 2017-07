ONG aplaude que haya entrado en vigor la Ley Anticorrupción

Monterrey

Jesús González, integrante de Alianza Cívica Nuevo León, aplaudió que pese a la oposición del Gobierno del Estado haya entrado en vigor ayer el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción y lo calificó como una victoria más para los ciudadanos.

Sin embargo, aclaró que falta un largo proceso para ver reflejados en la realidad los efectos del sistema, ya que aún enfrenta una clara oposición por parte del Poder Ejecutivo.

“Es un proceso largo, porque si bien entra en vigor la reforma constitucional, esto es forzado porque el Ejecutivo ya no tiene opción, ya no la puede vetar, no la puede retrasar más, pero lo que sí el Ejecutivo ha declarado es que va a regresar las leyes secundarias”, dijo el integrante de la agrupación civil.

Jesús González consideró que la motivación detrás de estas declaraciones está en que se acerca el periodo de elecciones y no es conveniente para el gobernador Jaime Rodríguez Calderón perder el poder que tiene sobre la Procuraduría General de Justicia y la Subprocuraduría Anticorrupción, que pasarían a ser autónomos con los cambios en la ley.

“Él ahorita los controla a los dos (procurador y subprocurador) les ordena y puede decirles qué investiguen y qué no investiguen. En teoría, si funciona tal como se logró el sistema, ya no los controlaría, incluso podrían investigar la administración actual.

“Jaime simplemente quiere tratar de poner la mayor cantidad de piedritas... porque el sistema va a entrar en vigor, todo, en general, porque aunque él regrese las leyes secundarias, los diputados van a volverlas a votar y van a entrar en vigor.

“Lo que él quiere es que entren en vigor lo más alejado en el tiempo posible”, manifestó el integrante de Alianza Cívica.

Por otra parte, Jesús González criticó que los partidos políticos al interior del Congreso no quisieran “soltar” la facultad para designar a los nuevos cargos, ya que pese a que un comité seleccionador ciudadano estará evaluando los perfiles, la última palabra será la del Legislativo.

“¿Qué es mejor? Que hubiese quedado la facultad en el comité de selección para el nombramiento de los puestos fiscal general, fiscal Anticorrupción, fiscal de Delitos Electorales, es facultad del Congreso, y los partidos políticos no quisieron soltarlo”, mencionó.